Mass Effect 3, il vero finale torna nella Legendary Edition grazie a una mod

Mass Effect 3 si è concluso in un modo che ricorderemo per sempre, nel bene e nel male, ma nella Legendary Edition è stato ripristinato il vero finale.

La nuova edizione dell’epopea di BioWare, che potete recuperare sempre su Amazon, è stata una manna per chiunque abbia voluto recuperare la saga.

Certo ci ha fatto rivivere di nuovo tutto il bailamme relativo al discusso finale, di cui abbiamo parlato anche qualche tempo fa.

E mentre BioWare ha voluto condividere di recente un folle finale alternativo ad anni di distanza, un modder ha reso giustizia all’epico atto finale di Mass Effect 3.

Un po’ di contesto, per chi non ricordasse le vicende dell’epoca.

Nel 2013 venne pubblicato un DLC chiamato Citadel, che BioWare descrisse come una lettera d’amore per i fan. Una sorta di finale positivo in cui tutto l’equipaggio della Normandy si concede un’ultima missione e un finale positivo con tutta la squadra di eroi.

Nonostante sia stato l’ultimo contenuto pubblicato per il gioco, in realtà Citadel si svolge prima del finale in cui Shepard, come dire, non la racconta.

Per i fan il modo in cui tutto il cast di personaggi se la gode ritrovandosi alla fine del DLC è stato sempre il “vero finale”, visto il modo struggente in cui si conclude Mass Effect 3.

Un fan, come riporta The Gamer, ha voluto ricreare il vero lieto fine con una mod.

Il modder Deager ha creato infatti la mod Citadel Epilogue (la scaricate qui) per la Legendary Edition della saga, che ha rimosso tutti i riferimenti ai Razziatori, alla Guerra e a Cerberus nelle 4.000 linee di dialogo di Citadel.

In più, un altro team di modder ha reso questo epilogo ancora più perfetto (scaricate qui l’altra mod) rimuovendo anche ogni riferimento al vero finale del gioco. Rendendolo, di fatto, il vero finale (ci siamo persi ma dovreste aver capito).

Non finiremo mai di parlare del finale di Mass Effect 3 con tutta probabilità, nonostante tutte le spiegazioni arrivate negli anni.

Il tutto in attesa del quinto capitolo, ancora nel silenzio più totale e di cui scopriamo veramente pochissimo ogni tanto.