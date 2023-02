Marvel’s Spider-Man Remastered si aggiorna: ecco cosa cambia

Marvel’s Spider-Man su PC ha visto una grande quantità di patch e aggiornamento in grado di rendere l’avventura di Peter Parker ancora più bella da vedere e da giocare.

L’esclusiva PlayStation dedicata all’eroe Marvel (trovate lo spin-off di Miles Morales in offerta su Amazon) è infatti una delle più amate dagli appassionati della Casa delle Idee.

Ora, mentre qualcuno sembra avere già messo mano all’atteso sequel, gli utenti PC possono procedere con il download di un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il primo capitolo.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, Nixxes Software ha pubblicato una nuova patch per Marvel’s Spider-Man Remastered in versione PC.

L’update v.2.217.1.0 porta ottimizzazioni per le CPU AMD Ryzen e Intel Core con un numero elevato di core, oltre ad essere stato risolto un problema che poteva causare blocchi temporanei a basse frequenze di fotogrammi.

Ma non solo: è stato anche corretto un overflow del buffer che poteva causare crash per alcuni giocatori su Windows 11, oltre ad essere state migliorate le prestazioni e ridotto l’utilizzo della memoria su sistemi con meno di 3GB di memoria video (disponibile in combo con più di 8GB di memoria di sistema).

Infine, è stato corretto anche un arresto anomalo che poteva verificarsi su Steam Deck durante la modifica delle impostazioni.

Restando in tema, l’attore di Venom del prossimo Marvel’s Spider-Man 2, Tony Todd, ha anticipato un’esperienza intensa e ricca d’azione quando il titolo per PS5 sviluppato da Insomniac Games vedrà finalmente la luce.

Ma non solo: sono da poco arrivate ottime notizie anche dall’interprete di Spider-Man, che ha confermato come Insomniac si sente sicura della data di uscita del gioco.

Infine, alcune settimane fa è stato il turno di una vera e propria Spider-Man Unreal Engine 5 Tech Demo, la quale è stata resa scaricabile gratis, per tutti. L’avete provata con mano?