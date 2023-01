Marvel’s Wolverine, ci sono brutte notizie per la data di lancio

I fan che speravano in una possibile uscita di Marvel’s Wolverine nel 2023 sembrerebbero ormai destinati a rassegnarsi: Sony non sembra aver infatti previsto l’uscita della nuova avventura di Logan per quest’anno e sarà necessario avere ancora pazienza.

Una notizia che, probabilmente, non sarà particolarmente sorprendente per molti fan: Insomniac è infatti attualmente impegnata nella produzione del sequel di Marvel’s Spider-Man (trovate il primo capitolo su Amazon) e un distacco tra i due giochi della casa delle idee appariva dunque inevitabile.

PlayStation LifeStyle ha infatti evidenziato che tra i 23 titoli segnalati da Sony in uscita nel 2023 sulle proprie console è presente infatti proprio Marvel’s Spider-Man 2, ma non il misterioso Marvel’s Wolverine, sul quale abbiamo ancora ben poche informazioni.

Sembrerebbe dunque smentita l’ipotesi avanzata da Xbox durante l’ormai nota controversia per l’acquisizione di Activision Blizzard, quando la casa di Redmond aveva provato a far notare che anche Marvel’s Wolverine sarebbe uscito in esclusiva PlayStation nel 2023.

Vale comunque la pena di sottolineare che Sony e Insomniac non hanno mai rilasciato alcuna finestra di lancio ufficiale per il nuovo capitolo di Wolverine: il 2023 era dunque solo un’ipotesi di Microsoft, mai direttamente confermata dagli sviluppatori.

Del resto, se consideriamo che Marvel’s Spider-Man 2 uscirà solo il prossimo autunno, diventava estremamente difficile riuscire a ipotizzare anche un’uscita di Wolverine a pochi mesi di distanza, magari proprio per la finestra invernale.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni ufficiali per scoprire quando potremo tornare a vedere Logan in azione, con un’uscita che a questo punto potrebbe arrivare nel 2024 o nel 2025, sempre ammesso che non vengano annunciati eventuali rinvii improvvisi. Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo novità al riguardo.

Ricordiamo che a differenza degli adattamenti dedicati all’Uomo Ragno, Marvel’s Wolverine non sarà un gioco adatto a tutti: Insomniac ha infatti confermato che si tratterà di un prodotto con temi più maturi e molto più violento.