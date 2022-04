Marvel’s Guardians of the Galaxy per PS5 a meno di metà prezzo su Amazon!

Possedete una PS5, ma non avete ancora avuto modo di mettere le mani su Marvel’s Guardians Of The Galaxy? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere la versione PS5 di Marvel’s Guardians Of The Galaxy a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Marvel’s Guardians of the Galaxy è un action adventure dedicato, come suggerisce il nome, ai folli Guardiani della Galassia di casa Marvel: il titolo vi permette di vestire i panni di Star-Lord che, accompagnato dalla cricca dei suoi folli amici sopra le righe, dovrà affrontare nuovi pericoli e rendersi protagonista di nuove imprese in giro per i pianeti.

Sviluppato da Eidos Montreal, autori dell’amatissima saga Deus Ex e del più recente Shadow of the Tomb Raider, il gioco si produce in siparietti che i fan dei Guardiani ameranno, mentre vi permette di affrontare creature di ogni sorta in un combat system che mette al centro la spettacolarità e le pirotecniche evoluzioni di cui i poteri (o i potenziamenti) rendono capaci Rocket, Gamora e compagni.

Marvel’s Guardians of the Galaxy vi presenta gli eroi come personaggi con attacchi diversificati e adatti a determinate funzioni fondamentali nell’economia dei combattimenti. Per esempio, Rocket è perfetto per gli attacchi ad area, Gamora è letale per velocità e fendenti singoli che causano ingenti danni, Drax è il tipico tank e Groot può immobilizzare o stordire gli avversari con le sue radici nodose. Star-Lord è invece il factotum abile negli scontri corpo a corpo, negli attacchi a distanza con le pistole e con mosse speciali piuttosto variegate.

Marvel's Guardians Of The Galaxy per PS5

