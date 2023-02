Marvel’s Avengers, ex direttore creativo: «Mi scuso per questo»

Pochi giorni fa, Crystal Dynamics ha ringraziato i fan per il supporto di questi anni e ha comunicato l’addio a Marvel’s Avengers, sebbene ora a scusarsi è l’ex direttore creativo.

Il titolo dedicato ai Vendicatori aveva ottime potenzialità, ma il 30 settembre 2023 il suo supporto terminerà ufficialmente.

Ciò segnerà di fatto la fine per questo progetto che non è mai riuscito a fare breccia nel cuore dei fan Marvel, nonostante i buoni propositi.

Come riportato da IGN US, infatti, l’ex direttore creativo dello studio di supporto si è scusato per il gioco, nonostante ormai serva a ben poco.

Virtosu Cezar, ex direttore creativo di Virtuos – team che ha contribuito allo sviluppo di Marvel’s Avengers – si è scusato per il modo in cui è stato realizzato il gioco, descrivendolo come una «produzione impegnativa» perché non è diventato ciò che avrebbe potuto essere.

Parlando con EDGE, Cezar non è entrato molto nel dettaglio dei problemi che hanno portato alla decisione di terminare lo sviluppo di Marvel’s Avengers a poco più di due anni dal lancio, ma si è comunque scusato.

«È stata una produzione impegnativa, diciamo», ha reso noto Virtosu a Edge. «Mi scuso per questo». Virtosu ha lasciato Virtuos nel 2020 per Hexworks e ora sta lavorando a The Lords of the Fallen, reboot del Lords of the Fallen del 2014 che ha ricevuto il primo trailer gameplay ai The Game Awards 2022.

Per quanto riguarda Marvel’s Avengers, lo sviluppo attivo è terminato per il gioco live-service e il supporto sarà interrotto il 30 settembre, lo stesso giorno in cui gli acquisti digitali del titolo non saranno più disponibili.

Dopo la notizia dell’abbandono da parte del team di sviluppo, i fan hanno condiviso la loro frustrazione per la fine del gioco e per quello che avrebbe potuto essere.

Restando in tema, l’insider Miller Ross – lo stesso che aveva anticipato l’annuncio della morte di Marvel’s Avengers – ha parlato dello stato dei lavori dei prossimi Perfect Dark e Tomb Raider.