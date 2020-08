Marvel’s Avengers avrà bisogno di un PC da supereroi? Ecco i requisiti

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto della beta di Marvel’s Avengers anche su PC, che è prevista tra il 14 e il 16 agosto prossimi per coloro che hanno prenotato la loro copia del gioco. In seguito, invece, sarà aperta a tutti dal 21 al 23 agosto. Come fare, quindi, a sapere se si riuscirà a unirsi al mondo dei Vendicatori, grazie alle specifiche del proprio computer? A venirci in soccorso è stata Square Enix, che ha reso noti con un post sul sito ufficiale del gioco quelli che sono i requisiti minimi e consigliati per giocare Marvel’s Avengers anche su PC.

Requisiti minimi per Marvel’s Avengers su PC

OS: Windows 10 64-bit

CPU: i3-4160 o equivalente AMD

8GB RAM

NVIDIA GTX 950 / AMD 270 (almeno 2 GB di VRAM)

DirectX 12

75GB HDD di spazio libero

Requisiti consigliati per Marvel’s Avengers su PC

Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7 4770K, 3.4 Ghz o AMD Ryzen 51600, 3.2 Ghz

16GB RAM

NVIDIA GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 480, 8GB

DirectX 12

110GB SSD di spazio libero

In occasione della conferma di queste specifiche, la compagnia giapponese ha anche confermato che la versione PC del gioco conterà su alcune feature uniche. Una, in particolare, è rappresentata da un texture pack facoltativo da 30 GB, che vi consentirà di avere un grafica il più dettagliata possibile — a patto che vogliate scaricarlo.

Inoltre, il frame rate sarà sbloccato e potrete giocare anche a 144 Hz, avendo un monitor che supporti questo refresh rate. I controlli su mouse e tastiera saranno completamente personalizzabili e potrete passare in qualsiasi momento a un controller senza troppi patemi – sottolinea Crystal Dynamics, sviluppatore del gioco.

Vi ricordiamo che nei giorni scorsi il nostro Valentino Cinefra si è misurato con il gioco nella sua beta PS4, raccontandovi tutte le impressioni a caldo in un’anteprima dedicata.