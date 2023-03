Marvel’s Avengers, arriva l’ultima patch prima della fine… ma è un disastro

Marvel’s Avengers è arrivato alla fine con l’ultima patch che sblocca molti dei suoi contenuti. Con una certa ironica grottesca, la comunicazione fatta da Crystal Dynamics è priva di patchnote.

Il titolo, che a questo punto potreste acquistare per puro collezionismo su Amazon, si è schiantato con la dura realtà del mercato qualche tempo fa.

All’inizio dell’anno, Crystal Dynamics aveva gettato la spugna per Marvel’s Avengers dopo, va detto, aver tentato in tutti i modi di risollevare le sorti dello sfortunato titolo.

La notizia della fine dello sfortunato GaaS supereroistico ha ovviamente mandato su tutte le furie i fan ma, a quanto pare, non c’è limite al peggio.

Poco fa, l’account Twitter di Marvel’s Avengers ha reso nota la pubblicazione dell’ultima patch per il titolo, con il solito link per vedere la lista dei cambiamenti.

Ma il link, al momento, non funziona:

⚙ Update 2.8 goes live today on all platforms.

Update 2.8 unlocks nearly all Marketplace items for free, in addition to adding final buffs that will make Heroes feel more powerful as you continue to enjoy Marvel's Avengers in the future!

Patch Notes: https://t.co/EJ7pH8dcOR pic.twitter.com/L5TM4NN4u3

