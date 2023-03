Marvel’s Avengers, prima di “morire” offrirà un regalo gratis per tutti

Crystal Dynamics ha ringraziato i fan per il supporto di questi anni e ha da poco comunicato l’addio a Marvel’s Avengers, sebbene ora è il momento di un piccolo regalo d’addio.

L’action adventure dedicato ai Vendicatori (che trovate anche su Amazon) aveva dalla sua grandi potenzialità, ma il 30 settembre 2023 il suo supporto terminerà ufficialmente.

Ciò segnerà di fatto la fine per questo progetto che purtroppoi non è mai riuscito a fare breccia nel cuore dei fan della Casa delle Idee, purtroppo per loro.

Come riportato anche da Push Square, Marvel’s Avengers aggiungerà War Machine gratuitamente prima di salutare i suoi giocatori per sempre.

Mancano una manciata di mesi alla “fine” di Marvel’s Avengers, tanto che Crystal Dynamics è ansiosa di fare un regalo all’utenza prima che il titolo venga definitivamente messo offline a settembre.

I giocatori stanno infatti per ricevere la skin di War Machine: per avere diritto all’armatura è necessario aver sbloccato almeno un Trofeo prima del 1° aprile 2023, presumibilmente perché lo sviluppatore vuole premiare in modo specifico i fan che hanno seguito il gioco.

Poco più in basso, il tweet che conferma la notizia.

As a thank-you to all the players who've enjoyed our game since launch, we have a gift for you!

Iron Man's 'Variable Threat Response Battle Suit' will be granted when Update 2.8 goes live this week to players who've earned at least one Trophy/Achievement before April 1. pic.twitter.com/D4KJVNg9Tj

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) March 27, 2023