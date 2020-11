Marvel’s Avengers a meno di 35 euro tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, martedì 17 novembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a giochi, soundbar ed accessori PC che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Iniziamo con Marvel’s Avengers, action adventure realizzato da Crystal Dynamics, già autori degli ottimi Tomb Raider e Rise Of The Tomb Raider, e pubblicato da Square Enix.

Marvel’s Avengers inizia durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano a San Francisco il nuovo avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco e un nuovo elivelivolo alimentato da una fonte energetica sperimentale. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un catastrofico incidente causa una devastante distruzione. Incolpati di questa tragedia, gli Avengers si sciolgono. Cinque anni più tardi, con i supereroi messi al bando, il mondo è nuovamente in pericolo e l’unica speranza di salvezza consiste nel riunire i più potenti eroi della Terra.

Solitamente Marvel’s Avengers viene proposto a 67,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 34,99€, risparmiando 33€.

Continuiamo con la soundbar Bose Solo 5, dispositivo che offre una qualità del suono nettamente superiore per tutti i contenuti visualizzati sulla TV, dai film ai videogiochi. Bose Solo 5 rende l’audio più chiaro, dai dialoghi agli effetti sonori. Inoltre, la modalità dialogo permette di sentire chiaramente ogni parola e, grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, potete ascoltare in wireless anche la vostra musica preferita. Per la maggiore versatilità possibile, il telecomando in dotazione permette di controllare non solo il sistema audio, ma anche la maggior parte delle sorgenti video che avete configurato con la TV.

Solitamente la soundbar Bose Solo 5 viene proposta a 229€, ma oggi potete averla a 139,90€, con uno sconto del 39%.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

Le offerte del giorno su Amazon su giochi, soundbar ed accessori PC

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon