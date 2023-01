Marvel Snap, disponibile il nuovo update con la modalità più attesa

Marvel Snap continua la sua corso dopo un esordio sorprendente, e tra le novità ci sono i tanti aggiornamenti tra cui la modalità di sfida diretta, una tra le più attese.

Il card game digitale che si ispira agli eroi della Casa delle Idee, che possono decorare anche casa vostra tramite Amazon, ora diventa ancora più completo in termini di offerta ludica.

Contenuti che erano stati anticipati da una roadmap del 2023 già bella chiara in termini di offerta, e i cui inserimenti cominciano a palesarsi.

E dopo gli ultimi comunicati ora le date già segnate sul calendario cominciano ad arrivare, con l’arrivo delle nuove modalità di gioco.

Insieme, ovviamente, ai tanti bilanciamenti e cambiamenti minori relativi al gioco. Ma andiamo con ordine.

Come annunciato nel sito ufficiale attraverso dei comunicati, Marvel Snap modifica alcune carte e inserisce modalità di gioco inedite.

Tra le carte modificate troviamo Wolverine, che ora ritorna in campo con +2 Forza una volta distrutto o scartato. Ma il cambiamento più importante per la community è l’odiatissimo Capo, considerato troppo forte e sbilanciato, che ora copia le carte giocate dall’avversario solo nel campo a destra rispetto a dove viene giocato.

Ma, oltre ad una lunga serie di cambiamenti minori e risoluzione di bug, l’attesissima modalità battaglia amichevole fa il suo esordio in Marvel Snap.

La modalità è diversa dalle partite classiche random a cui siamo stati abituati finora. Viene descritta come “un modo altamente social e ancora più coinvolgente di giocare, progettato per far emergere la natura competitiva di tutti”, e funziona diversamente.

Gli avversari si affrontano in più partite consecutive, utilizzando gli stessi mazzi in ogni partita. Ogni giocatore inizia con 10 Salute e, dopo ogni partita, il vincitore infligge danni al perdente. Il danno parte da 1 e raddoppia con lo Snap. Una volta che un giocatore perde tutta la sua salute, quel giocatore perde la battaglia.

In questo modo il titolo sicuramente guadagnerà ulteriore popolarità e diventerà ancora più completo, in un 2023 che potrebbe rendere il card game un caposaldo del mondo mobile dopo aver già vinto dei premi.

Tra tutte queste novità, però, non sembrano essere menzionate le modalità single player per ora, che qualche tempo fa era invece tra le possibilità future.