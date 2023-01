Marvel Snap si aggiorna e arriva, finalmente, la modalità più attesa

Marvel Snap è stata definitivamente una delle sorprese del 2022, e quest’anno si prepara ad aggiornarsi in maniera molto importante.

Il card game digitale che si ispira agli eroi della Casa delle Idee, che possono decorare anche casa vostra tramite Amazon, è uscito da non troppo tempo e già ha fatto parlare di sé.

Di recente per i suoi guadagni spropositati, che lo hanno reso una miniera d’oro già impressionante con gli incassi derivati dalle microtransazioni.

E dopo aver svelato qualche settimana fa la roadmap del 2023 di contenuti, adesso il team di sviluppo comincia ad inserire le prime novità in Marvel Snap.

Il gioco di carte si aggiornerà alla fine di gennaio con due importanti novità principali, come riporta VGC.

La prima riguarda un aggiornamento delle collezioni di carte, che portano alcuni eroi ad uno step inferiore del livello di collezione rendendoli così più facili da sbloccare.

Precisamente Valkyrie, Super-Skrull, Bast, Shuri e Black Panther passeranno dalla serie 5 alla serie 4, mentre Luke Cage, Absorbing Man, She-Hulk e Titania dalla serie 4 alla serie 3.

La seconda è relativa ad una delle modalità più attese dai giocatori, ovvero il PvP diretto che debutterà il 31 gennaio. Oppure più in là, come ha specificato Second Dinner nel caso si verifichino “problemi dell’ultimo minuto”.

Marvel Snap non consente infatti di sfidare giocatori direttamente, ma si può solamente giocare con il matchmaking casuale. Contestualmente arriverà anche una lista amici quindi, e sarà possibile anche iniziare ad organizzare tornei probabilmente.

In questo modo il titolo sicuramente guadagnerà ulteriore popolarità e diventerà ancora più completo, in un 2023 che potrebbe rendere il card game un caposaldo del mondo mobile dopo aver già vinto dei premi.

Tra tutte queste novità, però, non sembrano essere menzionate le modalità single player per ora, che qualche tempo fa era invece tra le possibilità future.