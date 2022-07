Mario Kart 8, i nuovi percorsi potrebbero arrivare presto, c’è un indizio

A Mario Kart 8 Deluxe non è bastato il successo planetario, perché di recente il titolo si è aggiornato con tanti percorsi.

Con il Pass Percorsi Aggiuntivi (che trovate su Amazon) il titolo di corse di Nintendo avrà tantissimi nuovi tracciati nei prossimi mesi.

La prima wave di circuiti è già arrivata, ve ne abbiamo parlato all’uscita, e hanno resto l’ultimo Mario Kart un titolo quasi immortale.

Talmente tanto che, oggi, può essere paragonato a titoli come Skyrim e Grand Theft Auto V, per il tempo in cui hanno continuato ad esistere.

Dopo i primi percorsi aggiunti a marzo, Nintendo non ha comunicato le altre date dei drop dei nuovi percorsi. Ma, come sempre, la community ci viene in soccorso.

Un utente ha infatti scovato una pubblicità in un negozio giapponese, riportando una foto su Twitter che, come riporta VGC, svelerebbe l’arrivo dei nuovi percorsi aggiuntivi.

7-11 is advertising the course pack (note that it says you double the number of courses in Japanese, nothing about wave 2). I think we should see a reveal sooner than later. pic.twitter.com/qpRtTBiUdp — PushDustIn (@PushDustIn) July 9, 2022

I negozi 7-11 (una catena di alimentari giapponesi) stanno attualmente pubblicizzando il Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe. Nell’annuncio che vedete qui sopra viene mostrata la prima ondata, e le altre cinque sono coperte da punti interrogativi.

Ma c’è una piccola nota in alto, rivolta allo staff dei negozi, che indica che bisogna far attenzione a non esporre questo annuncio dopo il 17 luglio.

Questo farebbe pensare che, intorno a quella data, ci sia l’annuncio dei nuovi percorsi o addirittura l’uscita della seconda ondata. In casi simili le date sono state puntuali.

Quando nel giugno del 2019 venne annunciato l’arrivo dell’eroe di Dragon Quest in Super Smash Bros. Ultimate, il 7-11 pubblicò un annuncio pochi giorni prima. Stessa cosa per Banjo-Kazooie, che venne pubblicizzato dai negozi il 2 settembre 2019 e arrivò nel gioco il 4 settembre.

Che l’estate sia il momento per tornare furiosamente su Mario Kart? L’importante è seguire i consigli di Nintendo per combattere il caldo.

Sicuramente si può giocare al prossimo gioco di Kirby, che Nintendo ha annunciato proprio oggi a sorpresa.