Mario Golf Super Rush: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Mario, il noto idraulico di casa Nintendo, oltre ad occuparsi di recuperare la solita principessa Daisy dalle grinfie del malvagio Bowser in innumerevoli platform, nel tempo libero, a quanto pare, si diverte a giocare con amici e nemici a vari sport. Uno di questi è proprio il golf e recentemente la casa della grande N ha presentato Mario Golf: Super Rush, nuovo capitolo della serie per Nintendo Switch.

In Mario Golf: Super Rush i giocatori possono sfidare tanti personaggi familiari del Regno dei Funghi in diversi campi immersi nella natura. Il gioco include un’ampia gamma di modalità multiplayer locali e online come Speed golf, in cui gli utenti iniziano a giocare nello stesso momento e devono poi sfrecciare attraverso il campo per aggiudicarsi la vittoria. Così come altri titoli sportivi aventi Mario come protagonista, è stata implementata una modalità Storia, avente come protagonista il proprio Mii, nella quale dovrete partecipare a varie sfide, ottenere punti esperienza e potenziare le proprie statistiche.

Per aumentare il divertimento e l’immersione, è presente anche un sistema di controllo basato sul movimento, che sfrutta i giroscopi dei Joy-Con per colpire la pallina come se steste impugnando una vera e propria mazza da golf. Proprio come nella realtà, dovrete studiare il vento e il terreno, ma potrete anche contare su comode funzioni per realizzare colpi da maestro.

Mario Golf: Super Rush è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch e sarà disponibile dal prossimo 25 giugno. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.