Maglia Inter Stagione 2021/2022: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo la vittoria della nazionale italiana a Euro 2020, i tifosi sono ora pronti per pensare alla prossima stagione calcistica e i fan più sfegatati sicuramente non possono fare a meno di dotarsi della maglietta personalizzata della propria squadra del cuore. In particolare, questo articolo è dedicato alla maglia dell’Inter, che quest’anno presenterà alcune novità. Infatti, la maglia dell’Inter relativa alla stagione 2021/2022 segna il ritorno della stemma tricolore, mentre il design ricorda la pelle del Biscione, lo storico simbolo del team e di Milano.

Football Club Internazionale Milano, più comunemente conosciuta come Inter, è stata fondata nel 1908, ha sede nella citta di Milano ed è una delle squadre che caratterizzano il campionato della serie A. Per la prossima stagione, la squadra potrà contare sulla presenza di calciatori titolari di indubbio talento come il portiere Samir Handanovič (che svolge anche la funzione di capitano), i difensori Stefan de Vrij, Aleksandar Kolarov e Andrea Ranocchia, mentre i centrocampisti saranno Roberto Gagliardini, Matías Vecino, Stefano Sensi, Ivan Perišić, Lucien Agoumé, Hakan Çalhanoğlu, Arturo Vidal e Nicolò Barella ed infine in attacco ci saranno Alexis Sánchez, Romelu Lukaku e Lautaro Martínez.

Dopo il periodo di pausa costituito dalle vacanze estive, questi giocatori si troveranno in campo per giocare e vincere contro le squadre avversarie. Per esprimere la vostra passione e l’irrefrenabile voglia di gol, non può di certo mancare nel vostro guardaroba la nuova maglia Inter della stagione 2021/2022 con la possibilità di personalizzarla con il vostro nome!

