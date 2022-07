Magic The Gathering: i migliori sconti del Prime Day 2022

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo delle incredibili offerte inerenti a Magic The Gathering, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

In particolare, su Amazon trovate il Prerelease Pack di Magic The Gathering Innistrad: Promessa Cremisi, che contiene sei buste per Draft, una carta rara o mitica con marchio promo, un dado segnapunti speciale e un portamazzo. Bellissimo anche il bundle Magic The Gathering: Avventure nei Forgotten Realms, proposto a soli 36,72€, rispetto agli usuali 51,08€ di listino, che contiene 10 buste per draft, 1 Collector Booster e 1 carta promo foil con illustrazione alternativa.

Per abbellire la vostra scrivania, gli appassionati saranno sicuramente attirati dal tappetino Paramint Mana Blast, che consente di controllare il mazzo con precisione. Il tappetino da gioco MTG ha una parte superiore in poliestere adatto alle card e un fondo in gomma antiscivolo. Il tappetino Paramint Mana Blast viene attualmente proposto a soli 19,99€, rispetto agli usuali 24,99€ di listino.

