Magari vi siete dimenticati, ma Biomutant sarebbe dovuto uscire anche su Switch

È passato un po’ di tempo da Biomutant, titolo che fece un po’ di scalpore perché i giocatori avevano caricato molto hype su di esso, mentre alla fine si rivelò un titolo così così.

Il progetto di THQ Nordic, che trovate su Amazon, ha avuto una gestazione abbastanza travagliata ma, alla fine, è riuscito a proporsi ai giocatori.

Il titolo ha ricevuto anche il proverbiale aggiornamento next-gen per PlayStation 5 ed Xbox Series X|S non molto tempo fa, contro ogni aspettativa.

E, nel caso ve lo foste dimenticati, Biomutant sembrava sarebbe dovuto uscire anche su Nintendo Switch, come avevamo scoperto già tre anni fa.

Come riporta VGC, una versione Nintendo Switch di Biomutant è spuntata online, dal nulla.

Sebbene non sia stato ufficialmente annunciato come in arrivo sulla console Nintendo, il rivenditore portoghese Gaming Replay ha messo in mostra una versione Switch di Biomutant.

Con tanto di data di uscita presunta fissata per il 25 ottobre, dopo il lancio originale del maggio 2021, in un periodo decisamente affolato per la console Nintendo e il mercato videoludico in generale.

Sebbene ormai questo tipo di leak si rivelino spesso veritieri, vanno sempre presi con le pinze in attesa di un annuncio ufficiale.

Non sarebbe certo un annuncio troppo strano, considerato che Nintendo Switch è la piattaforma preferita per il rilancio di videogiochi del passato o per le seconde occasioni.

Ad esempio arriverà Nier Automata prossimamente su Nintendo Switch, in una nuova pubblicazione che porterà l’opera su una nuova platea di fan.

Ma Biomutant, poi, è stato realmente il flop che tutti pensiamo? La risposta ufficiale ci toglie ogni dubbio alla fine.

Se state aspettando l’eventuale versione Switch, prima di acquistarla vi consigliamo di recuperare la nostra recensione, per scoprire pregi e difetti di questa fiaba di kung fu post apocalittica.