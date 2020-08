Mafia: Definitive Edition, ecco quando vedremo il nuovo trailer

Lo scorso luglio, 2K ha rilasciato il primo video gameplay del suo Mafia Definitive Edition, che potete recuperare nella nostra notizia dedicata. Della durata di ben quattordici minuti, il filmato ci ha dato modo di ammirare ciò che ci attendere in questo corposo remake del classico.

Ora, è stato confermato che il nuovo trailer dedicato esclusivamente alla storia di Mafia: Definitive Edition verrà mostrato nel corso dell’Opening Night Live con Geoff Keighley.

Tune in to @Gamescom’s #OpeningNightLive for the next Mafia: Definitive Edition narrative trailer!

Watch live 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT at https://t.co/XQkWlS7Ejp pic.twitter.com/7kL7H6ozn8

— Mafia: Trilogy (@mafiagame) August 24, 2020