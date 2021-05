L’ultimo gioco EA resterà gratis: tutti i dettagli

La prova gratuita completa di Knockout City è terminata da poco, ma EA ha deciso di sostituirla con un’alternativa che molti fan gradiranno, rendendo gratis il loro ultimo gioco, almeno inizialmente.

EA ha infatti annunciato che Knockout City rimarrà gratis durante la prova iniziale, dando la possibilità a tutti i giocatori di provarlo gratuitamente per tutti i primi minuti del gioco.

Ricordiamo infatti che, per promuovere il lancio di questo titolo multiplayer sportivo, la compagnia ha deciso di renderlo disponibile gratuitamente per dieci giorni, indipendentemente dalle piattaforme.

Non solo, ma grazie ad EA Play è stato reso disponibile a tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, che non dovranno fare acquisti aggiuntivi per assicurarsi la versione completa.

Come riportato da Push Square, attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale, gli sviluppatori hanno annunciato infatti che, nonostante la prova gratuita sia terminata, i nuovi giocatori avranno ancora la possibilità di provare il titolo gratis.

Potranno infatti scaricare già da oggi Knockout City per giocare con i propri amici, che essi possiedano la versione completa o meno, fino ad arrivare al livello 25 del gioco.

Block Party is over, but new players to Knockout City can still start brawlin' for free!

If your friends are just joining us, they'll be able to play for free and level up to Street Rank 25 before purchasing the game. That’s also enough game time to teach them to pass the ball. pic.twitter.com/aWjPjKS0ES

— Knockout City (@knockoutcity) May 30, 2021