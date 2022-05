L’ultimo Castlevania si aggiorna e mette fine alla sua storia

Castlevania Grimoire of Souls è l’ultimo capitolo 2D della serie classica, disponibile da alcuni anni su sistemi mobile iOS: ora, il gioco ha ricevuto un importante aggiornamento.

Distaccandosi dalla serie action adventure tridimensionale (di cui trovate il bellissimo primo capitolo su Amazon), Grimoire of Souls ripesca la tradizione classica della saga Konami.

La notizia giunge tra le altre cose a ridosso della conferma ufficiosa che un nuovo Silent Hill è effettivamente in sviluppo, con tanto di screen.

Come riportato sulla pagina ufficiale dell’App, Il nuovo update di Castlevania Grimoire of Souls aggiunge anche e soprattutto nuove storie al gioco, portando a conclusione la trama principale.

Le nuove missioni giocabili rivelano finalmente alcuni retroscena della storia di Castlevania III: Dracula’s Curse, risultando quindi imperdibili per ogni fan.

Con il progredire della storia arriveranno anche nuovi personaggi come Soma Cruz e Trevor Belmont, i quali si aggiungeranno ad Alter Art, oltre a vedere introdotte anche nuove boss fight contro i personaggi più celebri della serie.

Ricordiamo che Castlevania Grimoire of Souls è un’esclusiva di Apple Arcade, ragion per cui potete giocarci solo se siete in possesso di un regolare abbonamento al servizio.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Caratterizzato dalla classica azione 2D che i fan di Castlevania conoscono e amano, Grimoire of Souls offre ai giocatori grande libertà su come affrontare i 60 stage, vestendo i panni di uno dei cinque personaggi giocabili che includono gli amati eroi dell’universo di Dracula. Potrete giocare come Alucard, da Symphony of the Night, o prendere il controllo di Simon Belmont dall’originale Castlevania, Maria Renard da Rondo of Blood, Charlotte Aulin da Portrait of Ruin e Shanoa da Order of Ecclesia.

Ricordiamo che a gennaio Konami, il celebre publisher di tantissimi capolavori, ha deciso di celebrare il suo Castlevania lanciando delle aste per NFT a tema.

Ma non solo: di recente abbiamo giocato la Castlevania Advance Collection, la nuova compilation dedicata ai grandi classici della saga Konami dell’era a 16-bit.