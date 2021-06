Lost Judgment includerà un omaggio che manderà in estasi i fan SEGA

Lost Judgment, creato dagli sviluppatori della serie Yakuza, è sicuramente uno dei giochi più attesi da quelli in lavorazione da SEGA.

Il sequel di Judgement, al netto delle sue potenzialità, sarà in grado di portare avanti la storia del detective Takayuki Yagami, il quale si troverà ad indagare su un caso davvero bizzarro.

I fan sanno bene che tutti i capitoli della serie Yakuza includono al loro interno versioni giocabili dei classici giochi SEGA del passato.

Questi normalmente si presentano sotto forma di tipici cabinati arcade, sebbene Lost Judgment modificherà (in meglio) questa ricorrenza pensata proprio per gli amanti del retrogaming.

Il gioco includerà infatti un vero e proprio SEGA Master System funzionante all’interno dell’ufficio di Yagami, sostituendo così il flipper visto nel primo capitolo.

Potete vedere la storica console a 8-bit della casa di Sonic poco sotto (più precisamente al minuto 4:06 del filmato).

In Lost Judgment Yagami dovrà esplorare location ricche di fascino come Kamurocho e Yokohama, quest’ultima già nota per essere stata il setting principale di Yakuza: Like a Dragon.

Ma non solo: il nostro detective poter contare questa volta anche su nuove abilità e oggetti (inclusa la possibilità di arrampicarsi sulle grondaie o lanciare monete a terrà per distrarre gli avversari).

In sviluppo per PS5, PS4 e Xbox One/Series X|S, il debutto di Lost Judgment sul mercato è previsto per il prossimo 24 settembre di quest’anno, salvo ritardi all’ultimo momento.

