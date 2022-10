Logitech Pro Racing Wheel è il nuovo volante da gaming top, ma costa un occhio

Il panorama dei volanti da gaming non è mai avaro di proposte, per gli amanti dell’automobilismo virtuale: sono numerosi i marchi che si danno battaglia per proporre le migliori soluzioni simulative e, tra questi, figura anche Logitech.

La compagnia ha lanciato proprio in queste ore un volante tutto nuovo da aggiungere alla sua proposta, che vuole rappresentare il top di gamma della sua linea. Stiamo parlando di Logitech Pro Racing Wheel e, come spesso succede in questi casi, è da top di gamma anche il prezzo – decisamente non per gli amatori.

Logitech ha già conquistato una consistente fetta di mercato con altre proposte più abbordabili: pensiamo al suo sempre diffuso Logitech G923 (lo trovate su Amazon), che sappiamo essere uno dei preferiti dei nostri lettori. Nel caso di Pro Racing Wheel, però, la spesa sale vertiginosamente: come specificato sullo store ufficiale di Logitech, infatti, il costo di listino per l’Italia è di 1.099 euro per il solo volante.

Logitech Pro Racing Wheel non ha un prezzo per tutte le tasche

Se, a questo, volete aggiungere anche la pedaliera Pro Racing Pedals (che da sola costa 399 euro), significa che la soluzione completa vi costerà 1.498 euro.

Sicuramente un prezzo non per tutti, ma pensato per chi sta cercando una soluzione duratura e che è utilizzabile con tutte le piattaforme (PC, Xbox, PlayStation). Sul sito ufficiale a questo indirizzo, in basso, trovate anche la lista di tutti i giochi compatibili.

Questo volante «offre un consolidato layout con pulsanti PRO a portata di pollice, leve del cambio magnetiche, leve con doppia frizione e installazione semplificata» spiega Logitech, introducendoci alla sua nuova periferica per i racing game.

Si tratta insomma di una proposta pensata soprattutto per chi gioca in modo competitivo e professionale: Logitech parla di una «latenza incredibilmente bassa», grazie agli 11 Nm di forza previsti dal volante, e questo spiega perché il prezzo non sia esattamente pensato per tutti.

Il volante è proposto sia in una variante con i tasti Xbox (quella che vedete nelle foto dell’articolo), sia in una con i tasti PlayStation: è possibile scegliere liberamente quella che preferite al momento dell’acquisto.

In passato, tra gli amanti delle periferiche da racing aveva fatto parlare di sé anche la nuova proposta di Fanatec dedicata a Gran Turismo 7, che a sua volta non si presentava sul mercato con un prezzo per tutte le tasche.

Se, comunque, state cercando di orientarvi nel grande mondo dei volanti da gaming, vi raccomandiamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori.