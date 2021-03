Logitech G923 Trueforce | Recensione – Il volante per veri piloti

Successore dell’apprezzato G29, Logitech G923 Trueforce è il nuovo volante della nota compagnia svizzera dedicato agli amanti dei giochi di guida su quattro ruote. Disponibile nelle varianti per PC/PS4/PS5 e Xbox One/Xbox Series S|X, il prodotto si propone come un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano realizzare una vera e propria postazione da piloti nella propria abitazione e godere di tutto il realismo che solo una periferica di questo genere può fornire. Abbiamo passato le ultime settimane in compagnia del modello pensato per PC e PS4/PS5, rimanendone piacevolmente soddisfatti.

All’interno della confezione di dimensioni decisamente generose oltre, ovviamente, al volante, trovano posto anche i consueti manuali che ci introducono al montaggio ed alle caratteristiche del dispositivo, la pesante (e robusta) pedaliera e l’alimentatore. In abbinamento ad un prodotto così premium, il cui costo di listino è di 409,99€ ma che è possibile acquistare su Amazon a prezzo scontato, avremmo preferito già trovare di serie l’utile leva di cambio Logitech Driving Force così da avere un pacchetto completo, ma in ogni caso, se proprio necessario, è possibile acquistarla separatamente.

La confezione è piuttosto imponente

Design

Dal punto di vista estetico, il Logitech G923 Trueforce non si discosta molto dal precedente G29 – del resto, come si suol dire, squadra che vince non si cambia! Nel caso non abbiate mai preso in mano un volante di questo calibro, vi possiamo dire che l’impressione iniziale è decisamente positiva. Sin da subito si percepisce l’estrema qualità e solidità del volante, che può contare su raggi realizzati in alluminio anodizzato, levette del cambio in acciaio inossidabile satinato e albero dello sterzo in acciaio. Stupisce anche la pelle che ricopre il volante, morbida ma in grado di fornire il giusto grip durante le nostre lunghe sessioni di guida.

Non scherza neppure la pedaliera, che vede la presenza di tre pedali (frizione, freno ed acceleratore) con una struttura in acciaio inossidabile satinato, mentre i pistoni sono rivestiti in termoplastica in poliossimetilene (POM). Il peso, nonché una parte inferiore dotata di appositi gommini, consente di utilizzare quest’ultima senza troppi problemi, evitando di farla scivolare in giro, sebbene questo possa ancora occasionalmente accadere.

Il volante Logitech G923 Trueforce può essere agganciato in modo molto semplice a qualsiasi scrivania grazie un sistema di morsetti nella parte inferiore, ma non mancano appositi fori per la sua installazione anche in postazioni più attrezzate. Sotto al volante si trovano anche delle pratiche scanalature per far passare il cavo USB (da collegare a PC o PS4/PS5), quello per la leva del cambio Driving Force (che, ricordiamo, non è compresa in confezione), l’alimentazione e la pedaliera, in modo ordinato.

Sul volante trovano posto numerosi pulsanti: oltre ai consueti tasti che replicano quelli tipicamente presenti su un DualShock o DualSense, come la croce direzionale, Start, Option, Share, PS, X, O, quadrato, triangolo, L2, L3, R2, R3, troviamo anche una manopola di selezione a 24 pozioni ed altri ancora. In virtù di questa generosa dotazione di pulsanti, avrete sempre tutto ciò che vi serve sottomano, sia nei titoli arcade che, soprattutto, in quelli simulativi. Segnaliamo, infine, la presenza di un pratico contagiri integrato sotto forma di una serie di LED colorati che indicano in maniera visiva il numero di giri del motore, così da sapere in qualsiasi momento direttamente sul dispositivo qual è il momento giusto per cambiare marcia.

Un'occhiata più ravvicinata al volante

Di seguito, vi riportiamo per completezza i dati tecnici integrali inerenti a volante e pedaliera.

Specifiche tecniche

Dimensioni volante: 270x260x278 mm

Peso senza cavi volante: 2,25Kg

Rotazione: 900° da battuta a battuta

Sensore di sterzata con effetto Hall

Ritorno di forza a due motori con TrueForce

Protezione dal surriscaldamento

Dimensioni pedaliera: 167×428,5×311 mm

Peso senza cavi pedaliera: 3,1Kg

Pedale del freno non lineare

Sistema brevettato antiscivolo

Taratura automatica

Materiali

Raggi del volante: alluminio anodizzato

Rivestimento del volante: pelle cucita a mano

Albero dello sterzo: acciaio

Leve del cambio: acciaio inossidabile satinato

Sistema di fissaggio: nylon con parte interna in vetro

Bracci e strutture dei pedali: acciaio rullato a freddo

Strutture dei pedali: acciaio inossidabile satinato

Rivestimenti dei pistoni dei pedali: termoplastica in poliossimetilene (POM)

Performance

Una volta collegato a PC o PS4/PS5, il volante Logitech G923 Trueforce esegue una taratura automatica e sarete subito pronti per gettarvi in pista. Dopo aver provato il dispositivo per svariate ore su più racing game siamo rimasti colpiti dal grip offerto dalla pelle che riveste il volante, mentre le levette del cambio offrono un soddisfacente feedback tattile e sonoro. Ottima anche la risposta dei pedali, soprattutto del freno, in virtù della presenza di una molla progressiva che imita le prestazioni reali di un sistema frenante. Ovviamente, la parte del leone è costituita dal ritorno di forza, estremamente reale grazie al firmware avanzato di G923 che monitora tutta la corrente che passa attraverso il volante, regolando continuamente la tensione in modo che corrisponda a quello che sta succedendo davvero sullo schermo. Il realismo complessivo fornito al giocatore è sicuramente di primo livello e non mancheranno occasioni durante le quali ci troveremo a tirare come dei pazzi il volante per raddrizzarlo e non finire chissà dove.

La pedaliera è davvero ben costruita e resistente

La vera novità, rispetto al G29, è da ricercare nell’esclusivo sistema TrueForce che garantisce un livello di simulazione ulteriore nei titoli compatibili (ahimè, purtroppo ancora pochi). Infatti, come riferito dalla stessa Logitech, Trueforce fornisce un ritorno di forza tattile e cinestetico calcolato internamente con frequenze fino a 4,000Hz direttamente sul G923, che consente di percepire tutto nei minimi dettagli, dalle vibrazioni alle superficie stradale all’aderenza dl terreno ed altro ancora. Si rivela particolarmente utile per percepire l’aderenza degli pneumatici, così da effettuare le giuste operazioni per reagire velocemente al problema e vincere le competizioni.

Abbiamo avuto modo di provare questa tecnologia con Assetto Corsa Competizione su PC e Gran Turismo Sport su PS4/PS5, rimanendo davvero soddisfatti del grado di realismo che il volante riesce a trasmettere rispetto a prodotti, come ad esempio Project Cars 3 o Forza Horizon 4, dove il ritorno di forza è sì presente e soddisfacente, ma, essendo più standard ed approssimato, il feedback fornito è oggettivamente diverso e manca di tutte quelle sfumature presenti nei giochi di corse compatibili TrueForce. Per tale motivo, speriamo che la libreria di prodotti compatibili si espanda del corso del tempo, perché si tratta di un incentivo importante per portare i giocatori ad acquistare questo prodotto. Tra gli altri titoli che attualmente supportano questa tecnologia segnaliamo anche GRID (2019), iRacing e SnowRunner.

Software

Mentre su console, per ovvie ragioni, la personalizzazione è piuttosto limitata, su PC la situazione cambia decisamente con il software proprietario Logitech G Hub, impiegato anche per altre periferiche del marchio, dai mouse alle cuffie ed altro ancora. Infatti, attraverso tre pratiche schermate è possibile rimappare la funzione di ogni singolo pulsante, effettuare nuovamente la calibrazione, decidere la forza della molla di centratura e modificare anche vari parametri relativi a TrueForce. Non mancano, ovviamente, le opzioni per cambiare la sensibilità dei pedali, nel caso vi sembri che il freno sia un po’ troppo duro da premere per i vostri gusti.

Il programma Logitech G Hub consente di personalizzare il volante sotto ogni aspetto

Recentemente abbiamo avuto modo di testare anche altri due prodotti Logitech di ottima qualità. Stiamo parlando di Pro X Superlight, mouse ultraleggero per professionisti dotato del potente, e precisissimo, sensore HERO 25K, e le cuffie Logitech G Pro X Wireless, che consentono di liberarsi dell’ingombro dei fili e godere ugualmente di un suono nitido e corposo.