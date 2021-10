Volanti da gaming | I migliori del 2021

I volanti da gaming sono accessori fondamentali per gli appassionati di racing game, proprio perché consentono a chi gioca di avere un’esperienza ancora più coinvolgente ed immersiva. Se solo pochi anni fa il numero di modelli disponibili era molto limitato, al giorno d’oggi è possibile trovare una grandissima varietà di prodotti in grado di venire incontro alle esigenze e ai gusti di tutte le categorie di giocatori.

In commercio è infatti possibile trovare alcuni modelli più semplici, economici e adatti ai giocatori principianti, oppure volanti da gaming più all’avanguardia e ricchi di interessanti caratteristiche. Questi ultimi sono la soluzione perfetta per chi dispone di un budget consistente e desidera ricevere il meglio dalla propria esperienza di gioco.

Eccovi allora una panoramica dettagliata dei migliori modelli di volante da gaming per console e PC, con un viaggio tra le loro caratteristiche.

I migliori volanti da gaming

Thrustmaster T-GT II

La scelta migliore per PS5, PS4 e PC

Il volante da gaming Thrustmaster T-GT II è la scelta migliore per quella categoria di giocatori che dispone di un buon budget e desidera acquistare un prodotto di alta qualità e ricco di caratteristiche interessanti. Si tratta di un volante da gaming con pedaliera a tre pedali caratterizzato da un motore Brushless da 40 watt. Grazie al sistema force feedback in tempo reale, la forza percepita da chi gioca sarà esattamente la stessa prevista dal gioco: in questo modo, il giocatore potrà godere di una riproduzione estremamente fedele non solo del comportamento e movimenti dell’auto da corsa, ma anche delle condizioni della strada. Scegliendo di acquistare questo modello, gli appassionati di race gaming in possesso di una PlayStation 5, PlayStation 4 o PC potranno beneficiare di un incredibile livello di dettaglio e di un’esperienza di corsa estremamente realistica. Si tratta di un volante da gaming che appartiene a una fascia di prezzo alta, quindi più adatto a chi desidera ottenere il meglio dalle proprie corse automobilistiche.

Logitech G923

Il perfetto rapporto qualità/prezzo

Il volante da gaming Logitech G923 è la soluzione perfetta per chi desidera acquistare un prodotto appartenente a una fascia di prezzo medio/bassa ma che presenta comunque tutte le qualità necessarie per ottenere la migliore esperienza di gioco dai titoli di corse automobilistiche. Grazie al sensore di sterzata con effetto Hall e al ritorno di forza a due motori con TRUEFORCE, chi gioca potrà godere di un gameplay realistico e coinvolgente. Si tratta di un modello compatibile con PS4, PS5, PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Il volante viene venduto con una pedaliera da tre pedali, un alimentatore e un libretto d’istruzioni.

Thrustmaster TMX PRO

La scelta migliore per Xbox e PC

Il modello Thrustmaster TMX PRO rientra tra i volanti da gaming più venduti in assoluto tra i giocatori Xbox e PC. Si tratta di un prodotto di alta qualità e dal prezzo accessibile a tutte le fasce di utenti. Il Thrustmaster TMX PRO è un volante caratterizzato da un design ergonomico, studiato appositamente per chi desidera avere un’esperienza di guida realistica a 360 gradi. Grazie al sistema force feedback e alla pedaliera T3PA a 3 pedali regolabile inclusa nella confezione, i giocatori avranno la sensazione di guidare su una vera strada, riuscendo persino a percepire le caratteristiche e le condizioni dell’asfalto sotto alle ruote. Inoltre, grazie all’angolo di rotazione regolabile da 270° a 900° e al volante di precisione, il veicolo seguirà esattamente i movimenti impartiti dal volante, rendendo la guida del veicolo virtuale accurata al 100%.

Thrustmaster Ferrari F1 Wheel AddOn

Un pezzo da collezione per le console di vecchia generazione

Il modello Thrustmaster Ferrari F1 Wheel AddOn è un volante da gaming per PC, PS3, PS4 e Xbox, un ottimo compromesso per chi desidera acquistare un prodotto qualitativamente impeccabile a un prezzo davvero molto basso. Si tratta infatti di una replica a dimensioni reali del volante della Ferrari Formula 1 2011, realizzato su licenza ufficiale della casa automobilistica italiana. Ci troviamo davanti a un prodotto preciso, realistico e molto rubusto che, sebbene non sia compatibile con le console next-gen, presenta alcune caratteristiche molto interessanti: oltre al frontalino in metallo serigrafato rinforzato, il volante da gaming Thrustmaster Ferrari F1 Wheel AddOn si contraddistingue per due leve del cambio Push & Pull e da un’impugnatura ergonomica rivestita in gomma. Insomma, un vero gioiellino per chi desidera vivere un’esperienza di guida realistica anche sulle console old gen.

Hori Racing Wheel Overdrive

Il miglior rapporto qualità/prezzo per Xbox One, Xbox Series X|S e PC

Il volante da gaming Hori Racing Wheel Overdrive è compatibile solamente con le console Microsoft. Si tratta di uno dei modelli più venduti, poiché riesce a combinare un prezzo accessibile a tutti ad alcune caratteristiche molto interessanti. Ci troviamo davanti a un modello di volante da gaming molto performante e in grado di offrire, a un prezzo molto basso, un livello di dettaglio molto accurato: l’utente potrà infatti personalizzare il volante secondo le proprie esigenze.

Come scegliere il miglior volante da gaming

Sebbene l’acquisto di un volante da gaming possa sembrare un’operazione semplice, è molto importante conoscere alcuni requisiti fondamentali che un buon modello dovrebbe necessariamente avere per essere considerato valido. Vediamo quali sono i più importanti.

Marca

Al momento dell’acquisto di un nuovo volante da gaming per console o per PC, è molto importante prediligere sempre prodotti di buone marche, in modo da avere la certezza di aggiudicarsi un accessorio di qualità e che duri nel tempo. Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, ci sono alcune marche particolarmente indicate per l’acquisto di un volante da gaming, come Thrustmaster e Logitech. Prediligendo gli accessori da gaming di marche conosciute e apprezzate sarà anche più semplice ricevere un feedback da chi ha già acquistato lo stesso prodotto.

Ergonomia

Anche il fattore dell’ergonomia è estremamente importante. Acquistando un modello economico e di cui non si conoscono le caratteristiche si rischia di compromettere l’esperienza di gioco: il volante da gaming deve essere principalmente comodo da impugnare, ma anche il più simile possibile a un vero volante. In questo modo, il giocatore potrà godere di un’esperienza di guida comoda e allo stesso realistica.

Materiali di realizzazione

I materiali di realizzazione sono una parte fondamentale di un volante da gaming. Acquistando un modello con tanti componenti di plastica si rischia di non avere una buona presa sul volante e che le mani scivolino, soprattutto dopo una lunga sessione di gioco. Al contrario, acquistando un modello più realistico e realizzato in gomma o con particolari rifiniture la precisione nella guida aumenterà e sarà più facile ottenere il massimo dalle corse automobilistiche.

Pedali e altri accessori

Sebbene la maggior parte dei volanti da gaming in vendita, soprattutto quelli per console di ultima generazione, venga venduta con una pedaliera molto realistica, non si tratta di una caratteristica da dare per scontata. Al momento dell’acquisto di un racing wheel di qualità occorre quindi verificare che all’interno della confezione sia presente un numero soddisfacente di pedali. Alcuni modelli sono infatti muniti di frizione e di una pedaliera regolabile altamente personalizzabile.

Presenza del sistema force feedback

Il sistema force feedback è ciò che rende realistica e coinvolgente la simulazione di guida. Grazie a esso, chi gioca potrà avere un incredibile controllo del veicolo e godere di dettagli straordinariamente simili alla vita reale arrivando persino a percepire la consistenza dell’asfalto sotto alle ruote.