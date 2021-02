Little Nightmares 2 ed tanti altri titoli in sconto su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa il recente Little Nightmares 2 a soli 21,89€, rispetto ai 30€ di listino, sequel dell’apprezzato action adventure di Tarsier Studios.

Nella nostra recensione, a cura di Domenico Musicò, abbiamo affermato che «Tarsier Studios dà una forma ben definita alla sua IP e ne evolve alcune meccaniche, presentando temi non subito di facile lettura, ma certamente più maturi e delicati. Sebbene diversi interrogativi siano ancora rimasti senza risposta, è apprezzabile il modo in cui gli sviluppatori siano riusciti a essere convincenti lasciando interpretare molti elementi narrativi appena suggeriti. L’ermetismo di Little Nightmares 2 stimolerà le congetture dei fan della serie e li preparerà, con ogni probabilità, a un futuro che potrebbe espandersi in nuove direzioni.»

Se, invece, preferite il mondo del calcio, vi segnaliamo un’offerta imperdibile inerente all’ultimo capitolo della popolarissima serie EA Sports, FIFA 21, che oggi potrete avere a soli 24,99€, rispetto ai 60€ di listino. Rispetto al passato episodio, FIFA 21 offre un motore fisico migliorato che può essere visto nei movimenti della palla e nel volo, con risposte molto più sfumate alla forza dei calci e delle rimesse.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming

