L’Interregno di Elden Ring è così vasto a “causa” dei boss: parla Miyazaki

L’open world di Elden Ring è indubbiamente uno degli aspetti più coinvolgenti e riusciti dell’ultimo capolavoro di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware: i giocatori stanno infatti impiegando diverse run e un numero incalcolabile di ore per scoprire tutto ciò che l’Interregno ha da offrire.

La decisione di adottare una mappa così vasta ha permesso di rendere Elden Ring molto più accessibile rispetto agli altri soulslike, pur condividendone la notevole difficoltà (potete acquistare la Launch Edition su Amazon).

In un’interessante intervista rilasciata a Xbox Wire Japan, Hidetaka Miyazaki ha avuto modo di approfondire il processo creativo che ha portato proprio alla realizzazione dell’Interregno, lasciandosi sfuggire di essersi ispirato a capolavori come Zelda Breath of the Wild e The Witcher 3.

Naturalmente, il creatore di Elden Ring ha deciso di utilizzare un approccio diverso per il suo open world, ammettendo che i boss hanno ricoperto un ruolo centrale per il design della mappa: a tal proposito, Miyazaki ha anche svelato qual è il suo nemico preferito.

Nella stessa intervista (tradotta da IGN.com), il papà dell’ultimo amatissimo soulslike ha infatti rivelato che prima di costruire l’Interregno era necessario decidere in quale luogo si potevano affrontare questi pericolosissimi avversari:

«Il nostro primo passo per disegnare la mappa è stato stabilire dove sarebbero apparsi i boss, soprattutto quelli importanti. Di conseguenza, la mappa è stata disegnata realmente sulla base del gameplay contro i boss, che abbiamo poi sistemato in base al loro posizionamento».

FromSoftware ha dunque deciso di dare la massima priorità al design dei boss e alle loro battaglie durante il processo creativo, costruendo solo successivamente il resto dell’Interregno.

Il gameplay e il design stesso sarebbero stati poi aggiustati solo in seguito: considerando che proprio le battaglie contro i boss sono l’aspetto più iconico di Elden Ring e dato l’incredibile successo ottenuto dal soulslike, possiamo certamente dire che la strategia si è rivelata assolutamente vincente.

L’intervista di Miyazaki, oltre a essere molto interessante, ci offre dunque una probabile spiegazione su come mai l’Interregno sia stato costantemente aggiornato di nascosto: evidentemente, a causa del processo creativo utilizzato per disegnare la mappa, il team ha ritenuto necessarie fare ulteriori piccole modifiche dopo il lancio e con una visione d’insieme più chiara.