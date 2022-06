Life Is Strange True Colors a meno di 20 euro su Amazon!

Non avete ancora recuperato Life Is Strange: True Colors? Ora non avete più motivo di attendere! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’imperdibile promozione che ci permette di averlo ad un prezzo scontatissimo!

Life Is Strange: True Colors vi metterà nei panni di Alex Chen, una giovane asioamericana amante della musica che tornerà al suo paese natale dopo una lunga assenza ma, purtroppo, poco dopo assisterà alla morte del fratello Gabe in quello che sembra uno sfortunato incidente.

Alex Chen nasconde la sua maledizione: il potere dell’empatia, ovvero l’abilità di assorbire e manipolare le emozioni degli altri. Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto “incidente”, Alex usa il suo potere per scoprire la verità. Questa è la premessa narrativa di Life is Strange True Colors, ed è una di quelle da cui difficilmente vi staccherete una volta iniziata l’avventura.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,5, abbiamo affermato che «Life is Strange True Colors è un racconto scritto, diretto e interpretato in maniera grandiosa. Una narrazione calda, piena di sfaccettature e riflessioni interessanti, che siano accennate o portanti, con una sceneggiatura solida e un crescendo di emozioni fino al gran finale».

Life Is Strange: True Colors viene proposto solitamente al prezzo di 59,99€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 19,98€, con uno sconto del 67% e un risparmio reale di 40€. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa un ottimo videogioco risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto!

