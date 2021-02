Life is Strange 3: rivelato il protagonista, il suo potere e il numero di episodi?

I prossimi capitoli della serie di Life is Strange non saranno probabilmente più a cura di Dontnod Entertainment, piuttosto verranno curati dal team Deck Nine, già autori dell’apprezzato Life is Strange: Before the Storm (il prequel che racconta la storia di Chloe e della sua amica Rachel).

Square Enix – detentrice dei diritti sul franchise – avrebbe infatti interrotto la collaborazione con Dontnod, cosa questa che avrebbe di conseguenza spinto il publisher ad assumere un nuovo team di sviluppo per la continuazione della saga.

Ora, in un thread su ResetEra (via PSU) relativo a Life is Strange 3 (non ancora annunciato ufficialmente), sarebbero state alimentate le voci di corridoio circa il terzo capitolo della serie.

Un'immagine di Life is Strange 2.

Il nuovo capitolo, messo in piedi grazie all’Unreal Engine 4, sarebbe un sequel composto da cinque episodi. Il titolo provvisorio è Life is Strange: True Colors e sarà ambientato in una piccola città molto simile a quella vista nel gioco originale.

La protagonista principale sarà Alex, una donna asioamericana in grado di leggere nel pensiero. La stessa “gola profonda” afferma che il gioco sarà annunciato insieme a un porting per Nintendo Switch del primo Life is Strange. Chiaramente, nessuna di queste voci ha al momento trovato conferma, quindi attendiamo aggiornamenti ufficiali quanto prima.

Ricordiamo in ogni caso che Dontnod Entertainment è stata reclutata dal colosso cinese Tencent, il quale avrebbe deciso di acquistare una quota di minoranza della compagnia finanziare una nuova IP ancora avvolta nel più stretto riserbo.

L’originale Life is Strange è stato pubblicato episodicamente nel 2015, mentre Life is Strange 2 è stato rilasciato solo nel 2018 e pubblicato sempre in più episodi.

Come accennato poco sopra, al momento non vi è ancora alcuna conferma circa lo sviluppo di Life is Strange 3.