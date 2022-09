Lies of P sarà anche il nuovo Bloodborne, ma ora sembra uscito dagli anni ’90

Lies of P è il prossimo soulslike liberamente ispirato alla fiaba di Pinocchio, e a sua volta ispirato anche a un classico immortale come Bloodborne.

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) è infatti la prima fonte di ispirazione di questa interessante rilettura della fiaba del burattino di Carlo Collodi.

Il gioco è stato uno dei giochi protagonisti della Opening Night Live della recente gamescom 2022, coi giocatori che hanno infatti potuto scoprire tante informazioni sul progetto.

Ora, dopo aver scoperto anche i requisiti minimi e raccomandati di questo Bloodborne-like, è ora il turno di una curiosità che mette a paragone Lies of P con alcuni celebri videogiochi anni ’90.

Come riportato anche da Game Rant, un nuovo video mostra l’esilarante doppiaggio provvisorio del gioco, il quale sembra uscito proprio da alcuni celebri videogame di fine secolo scorso.

Questo nuovo filmato mostra di fatto il doppiaggio provvisorio, visto che al momento il cast di attori non ha doppiato tutte le battute.

Il risultato, di fatto, è che alcune voci placeholder automatiche risultano essere davvero terribili, tanto da fare invidia ai doppiaggi di Ape Escape, Spyro o del colonnello Campbell nel primo Metal Gear Solid.

Lies of P voice acting almost brought a tear to my eye pic.twitter.com/sDdWqMAbm5 — THE RED DRAGON (@TWTHEREDDRAGON) September 9, 2022

In un video pubblicato su Twitter dall’account “THE RED DRAGON” (via IGN US), sono stati rivelati alcuni dialoghi in game, con tanto di sottotitoli nella parte inferiore dello schermo, sebbene le voci non sono certo quelle di alta qualità del trailer cinematografico visto alla gamescom.

Sempre dalla gamescom i fan dei soulslike sono rimasti colpiti anche da un titolo dalle atmosfere orientaleggianti davvero suggestivo, ossia Where Wind Meets, il quale sembra realmente interessante.

Ma non solo: se volete saperne di più su Lies of P recuperate anche questo video della durata di circa 12 minuti, il quale vi mostrerà nel dettaglio le qualità di questo soulslike gotico.