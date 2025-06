Da pochi giorni è ufficialmente disponibile Lies of P Overture, DLC del soulslike con Pinocchio protagonista che ha saputo sorprendere pubblico e critica.

Un'espansione prequel che vale assolutamente la pena di recuperare, anche se si poteva fare di meglio dal punto di vista del bilanciamento, come vi ha raccontato il nostro Domenico Musicò nella sua recensione.

E adesso anche il director Jiwon Choi è uscito allo scoperto, ammettendo che effettivamente non tutto è andato come previsto dal lato della difficoltà: in una nuova "Director's Letter" pubblicata su YouTube (via Eurogamer) ci annuncia infatti che presto potremo aspettarci un'avventura più facile da portare a termine.

«Stiamo controllando attentamente [i vostri feedback] e stiamo già cercando di capire come implementare i vostri suggerimenti. In mezzo a tutti i feedback, stiamo prestando particolare attenzione all'esperienza di combattimento. Abbiamo identificato aree che non sono venute fuori nel modo che ci aspettavamo. Di conseguenza, stiamo rivedendo diversi aggiustamenti, inclusa una riduzione della difficoltà. Tuttavia, il combattimento è una delle esperienze fondamentali di Lies of P, quindi qualunque modifica o cambiamento richiede un lavoro meticoloso e un lungo testing».

Il team di sviluppo aveva ad onor del vero già permesso di rendere l'esperienza più facile per chi mastica meno volentieri i soulslike, introducendo un aggiornamento con livelli di difficoltà più bassi validi anche per il gioco principale (che potete recuperare su Amazon).

Tuttavia, sebbene la difficoltà "standard" sia sempre stata intesa per essere quella più difficile, gli sviluppatori non hanno mai avuto intenzione di proporre sfide eccessivamente impegnative, motivo per il quale sono in arrivo sfide più semplici per il DLC Lies of P Overture.

Come anticipato dal director, al momento non è possibile sapere quando arriveranno questi aggiornamenti perché sono ancora in fase di testing: bisognerà infatti assicurarsi di non esagerare e rendere il tutto eccessivamente semplice, garantendo il giusto livello di sfida per gli utenti. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.