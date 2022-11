L’ex esclusiva PS VR Marvel’s Iron Man VR sbarca su Meta Quest 2

Gli amanti di Iron Man ricorderanno sicuramente che, nel 2020, abbiamo assistito al debutto di Marvel’s Iron Man VR, il videogioco uscito solo su PlayStation VR che vi metteva a tutti gli effetti nei panni di Tony Stark, permettendovi di vivere la vostra avventura come Iron Man.

Il nostro Silvio Mazzitelli aveva indossato la tuta da supereroe per raccontarvi pregi e difetti dell’opera firmata da Camouflaj nella recensione; opera che da pochi giorni è accessibile anche per altri giocatori. Oculus Studio ha infatti confermato il lancio del gioco anche su Meta Quest 2 (lo trovate su Amazon), dove è disponibile dallo scorso 3 novembre.

Con una nota stampa, apprendiamo che il prezzo del gioco è di 39,99 euro, con l’esperienza che rimane fedele a quella che era stata proposta ormai due anni or sono su PlayStation VR.

«Il mondo ha bisogno di Iron Man. Il mondo ha bisogno di voi. Marvel’s Iron Man VR arriva ufficialmente su Meta Quest 2 e Meta Quest Pro. Indossate l’iconica armatura di Tony Stark e affrontate una nuova pericolosa minaccia, prima che distrugga non solo Iron Man, ma tutto ciò che rappresenta» scrive il publisher, nella nota che accompagna il debutto del gioco.

In merito al lavoro svolto, il produttore esecutivo Matt Walker ha raccontato che «sapevamo che sarebbe stato difficile, portare un gioco con questa grafica su un chipset mobile: è il motivo per cui siamo così colpiti dal lavoro svolto dai nostri colleghi! Chiunque giochi al gioco, ora, ci fa sapere che la grafica ha davvero superato le sue aspettative – e non potrei concordare di più».

In Marvel’s Iron Man VR il giocatore deve affrontare un misterioso figuro che viene dal suo passato, “Ghost”, che lo costringe a fare i conti con ciò che il suo lavoro di produttore di armi ha causato. E, soprattutto, con il suo passato.

Possiamo di fatto considerare Marvel’s Iron Man VR una ex esclusiva PS VR, anche se sono serviti oltre due anni per vedere il gioco arrivare su altre piattaforme.