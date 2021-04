40 milioni di bevande dopo, LevlUp ha nuove sorprese: arrivano Nuklear Galaxy e Green Wizard

Secondo quanto rilevato dal professore Ingo Froböse su DW, un videogiocatore professionista può compiere fino a quattrocento movimenti motori al minuto su mouse e tastiera, mentre risponde agli stimoli visivi in frazioni di secondo. Questo rende gli e-atleti degli atleti a tutti gli effetti, che si cimentano in sfide che richiedono grande attenzione e anche una importante risposta dal punto di vista fisico. È a queste persone che LevlUp, azienda tedesca che dallo scorso mese di settembre è attiva anche in Italia, ha deciso di rivolgere le sue attenzioni, ma non solo.

Dal momento che sul mercato sono presenti numerosi energy drink, ma nessuno di questi è stato pensato oculatamente per i videogiocatori, LevlUp ha deciso di realizzare un prodotto esclusivo, immaginato tanto per supportare i professionisti durante le loro competizioni, quanto per i giocatori di tutti i giorni che vogliono, semplicemente, dare sempre il massimo mentre si divertono.

Green Wizard e Nuklear Galaxy, i nuovi arrivi di LevlUp

È così che un team specializzato di cinquanta professionisti ha lavorato ai gaming booster, dei drink a bassissimo contenuto di zucchero – ingrediente che, negli altri energy drink, può indurre una sensazione di sonnolenza, con la caffeina.

I videogiocatori professionisti e tutti gli appassionati hanno finalmente trovato la soluzione ideale per dare il massimo? Considerando che le proposte di LevlUp sono state immaginate proprio tenendo a mente le loro necessità, si direbbe proprio di sì.

40 milioni di LevlUp: arriva il next… levl!

È cristallino che l’idea di LevlUp abbia fatto breccia nel cuore dei videogiocatori: sono oltre 40 milioni le bevande LevlUp già vendute e, dopo il lancio italiano, sono numerosi i giocatori celebri che hanno scelto di affidarsi alla casa tedesca per ottimizzare le loro esperienze di gaming. Da Ilmasseo a Cicciogamer89, con anche il recente arrivo nel team LevlUp dei ragazzi di PlayerInside del Tom’s Network.

40 porzioni di Nuklear Galaxy nel loro accattivante contenitore

Per celebrare questi importanti traguardi, nel mese di marzo sono state lanciate delle novità su cui anche noi di SpazioGames abbiamo messo mano in prima persona: la prima è il nuovo gusto Nuklear Galaxy, che mette insieme i bestseller Nuklear e Galaxy precedentemente disponibili. All’interno della confezione (i prodotti arrivano in una pregiata scatola a tema e sono rigorosamente sigillati, aspetto a dir poco fondamentale) è possibile trovare il contenitore di ben quaranta porzioni da 500 ml: vi basterà utilizzare il misurino per sciogliere la quantità di Nuklear Galaxy indicata in 500ml d’acqua, per godervi il vostro LevlUp. Oltretutto, ogni porzione contiene solo 4g di zucchero, segue le raccomandazioni della OMS per limitarne il consumo giornaliero a massimo 50g.

Nuklear Galaxy è disponibile su LevlUp in edizione limitata e fino a esaurimento scorte: se volete tuffarvi nel mondo di LevlUp è probabilmente la scelta migliore, dal momento che rappresenta il mix dei due gusti più amati dai giocatori.

Green Wizard, il nuovo e peculiare booster di LevlUp

L’altra grande novità è rappresentata dal lancio di Green Wizard. Carico di personalità, questo nuovo gusto di LevlUp viene venduto anche nella preziosa Collectors Box che abbiamo ricevuto e che vedete nelle immagini poco sopra. Al suo interno è possibile trovare Green Wizard, ma anche una esclusiva Pro Bottle Green Magic a tema, da dove sorseggiare comodamente la propria porzione mentre si gioca, dopo averla shakerata.

Il gusto, in questo caso, è davvero peculiare e per i palati che non si accontentano mai: parliamo di un rinfrescante mix tra asperula e mela, che promette di farvi scatenare il meglio di voi durante le sessioni di gioco! Per celebrare il lancio di Green Wizard, la Collectors Box è già disponibile con tutti i dettagli sul sito ufficiale del produttore.

LevlUp: e per il futuro?

Dopo il dirompente debutto sul mercato italiano, dove continua a conquistare gli influencer più popolari – tra cui, oltre ai già citati, troviamo oggi anche Dario Moccia e panetty – siamo piuttosto sicuri che LevlUp abbia nuovi assi nella manica per il futuro. Ora che ha salutato l’arrivo della primavera con Nuklear Galaxy e Green Wizard, ci aspetteranno ulteriori sorprese in vista dell’estate?

Il sole inizia a farsi sentire e servirebbe proprio qualcosa di rinfrescante…