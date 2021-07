L’esclusiva PS5 firmata Microsoft ha già una data di scadenza

Lo strano caso di Deathloop, esclusiva console PS5 firmata da uno studio di proprietà di Microsoft, sta diventando gradualmente più chiaro.

Il gioco, dai creatori di Dishonored 2, è stato protagonista ieri di un lungo gameplay walkthrough all’ultimo State of Play.

Nel video, abbiamo potuto apprezzare una delle missioni di infiltrazione dell’atipica e stilosa immersive sim di Arkane Studios.

Quel footage ci era stato mostrato in anteprima qualche settimana fa, per cui, se volete saperne di più, date un’occhiata alla nostra preview.

Il video di Deathloop esibito ieri ha però messo in mostra un dettaglio molto interessante per i giocatori Xbox.

Una slide finale, in cui veniva presentato come «esclusiva console PlayStation 5», include diversi particolari sulla natura e sulla durata dell’esclusiva.

Il gioco sarà in primis disponibile anche su PC – dove non è chiaro se Microsoft possa o meno portarlo su Xbox Game Pass come da sua prassi per le produzioni dei team interni.

In secondo luogo, viene precisato che Deathloop «non sarà disponibile su altre console almeno fino al 14 settembre 2022».

Questo vuol dire che il patto stretto tra Bethesda e Sony, prima dell’acquisizione del gruppo ZeniMax da parte di Microsoft, è per un’esclusiva PS5 di soltanto un anno.

La dicitura “almeno fino a” sta a significare, chiaramente, che non è detto che un secondo dopo il termine dell’esclusiva avremo una versione Xbox.

C’è da capire quali siano i piani di Microsoft in tal senso e se Arkane Studios abbia già messo mano (plausibile) ad un port di Deathloop per Xbox Series X|S.

Fin da subito, era stato precisato che l’accordo di esclusiva originale sarebbe stato rispettato, a prescindere dall’acquisizione.

Quel che è certo è che si tratta di un periodo abbastanza impegnativo per Arkane, che ha appena annunciato un altro titolo all’E3 2021.

Contrariamente a Deathloop, tuttavia, Redfall sarà sì un’esclusiva, ma per le piattaforme servite da Xbox Game Pass.