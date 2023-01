Elden Ring è più facile con mouse e tastiera? Qualcuno ne è convinto

SpazioGames.it è una testata concentrata prima di tutto sul gaming console (per il gaming PC vi raccomandiamo scorribande sul nostro sito gemello Tom’s Hardware), ma sappiamo bene che c’è sempre un doppio schieramento sul fronte di chi gioca su computer (e ormai non solo quello): chi preferisce il controller e chi, invece, gioca solo con mouse e tastiera.

Per gli amanti delle curiosità, c’è una nuova testimonianza a dare ulteriore spazio al dibattito: per qualcuno, infatti, Elden Ring sarebbe più facile, se giocato con mouse e tastiera.

A riferirlo è un videogiocatore che ha condiviso su Reddit la sua esperienza, che racconta di essersi letteralmente schiantato contro Margit, in una delle prime boss fight proposte dall’open world di casa FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo ridotto). Il giocatore in questione racconta di aver fatto oltre cento tentativi per sconfiggere il boss con il controller, non riuscendo mai nell’intento.

Frustrato, ha deciso di passare a mouse e tastiera ed è sorprendentemente riuscito ad avere la meglio su Margit dopo solo tre tentativi. «Che cosa significa?» domanda agli altri membri della community.

Controller o mouse, per giocare Elden Ring?

Per alcuni, sarebbe un segno che la precisione permessa dall’uso di mouse e tastiera in qualche modo potrebbe far sentire più a loro agio alcuni giocatori. Secondo altri, invece, è stata più che altro una questione di pratica accumulata in tutti quei tentativi, che ha finito per il dare il frutto quando poi è passato a mouse e tastiera.

«Significa che hai avuto 102 sessioni di allenamento» scherza un giocatore. Altri, comunque, ritengono che i giochi in stile souls siano molto scomodi, secondo loro, da giocare con mouse e tastiera, smentendo così chi ritiene di trovarsi più agile ad affrontare i boss più ostici in questo modo.

Certo, al di là di chi gioca con un controller tradizionale (o un mouse) sappiamo che qualcuno è perfino riuscito a giocare Elden Ring affidandosi a un’arpa, e c’è anche qualcuno che gioca due partite contemporaneamente senza fare una piega, con mani e piedi.

Se invece rientrate nella categoria di chi affronta un boss fight nell’ordine del centinaio di volte, prima di averne ragione, provate anche voi a passare dal controller al mouse: magari sarà la volta buona e non lo abbandonerete come fatto da molti altri. E, dato che ci siete, date anche un’occhiata alle nostre guide dedicate, che vi daranno una grossa mano.

Elden Ring è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Di recente, ha portato a casa il titolo di gioco dell’anno ai The Game Awards ed è stato premiato come GOTY sia dalla nostra redazione che dai nostri lettori agli SpazioGames Awards.