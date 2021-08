Leggende Pokémon Arceus: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Annunciato durante un evento Nintendo Direct tenutosi lo scorso febbraio, Leggende Pokémon: Arceus, sviluppato dai veterani di Game Freak, sarà un open world interamente originale , ambientato nella regione di Sinnoh, ma in epoca feudale, che proporrà diverse novità nel suo sistema di combattimento.

Leggende Pokémon: Arceus, come affermato dalla stessa Nintendo, «è stato sviluppato con il desiderio di poter realizzare un’esperienza ricca degli elementi d’azione e RPG che vadano al di là di quanto stabilito fino a oggi, pur continuando a onorare il gameplay che è il cuore dei vecchi giochi».

Leggende Pokémon: Arceus vi offrirà un nuovo mondo da esplorare senza però privarvi del feeling della tradizione Pokémon. Oltre a esplorare paesaggi naturali incontaminati, i giocatori potranno probabilmente visitare piccoli villaggi e centri abitati. Sarà possibile osservare i Pokémon nei loro habitat naturali, ma anche di catturarli semplicemente avvicinandosi di soppiatto e lanciandogli contro una Pokéball. La componente grafica può ricordare un po’ il noto The Legend Of Zelda: Breath Of the Wild, per via dei paesaggi sconfinati e dai colori pastello.

Per quanto riguarda i classici Pokémon starter, Leggende Pokémon: Arceus offrirà la possibilità di iniziare la propria avventura scegliendo tra Pokémon appartenenti a diverse generazioni, tra cui Cyndaquil (seconda generazione), Oshawott (quinta generazione) e Rowlet (settima generazione).

Leggende Pokémon: Arceus sarà lanciato il 28 gennaio 2022 in esclusiva per Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

