Leggende Pokémon Arceus: acquistalo ora a meno di 40 euro grazie a questo coupon!

Leggende Pokémon: Arceus, open world interamente originale ambientato nella regione di Sinnoh, sviluppato dai veterani di Game Freak, è attualmente acquistabile da Gamestop a soli 39,98 euro utilizzando il codice sconto ARCEUS in fase di checkout! Attenzione: il numero di pezzi è davvero limitato, quindi vi consigliamo di non perdere tempo!

Leggende Pokémon: Arceus, come affermato dalla stessa Nintendo, «è stato sviluppato con il desiderio di poter realizzare un’esperienza ricca degli elementi d’azione e RPG che vadano al di là di quanto stabilito fino a oggi, pur continuando a onorare il gameplay che è il cuore dei vecchi giochi».

Leggende Pokémon: Arceus vi offrirà un nuovo mondo da esplorare senza però privarvi del feeling della tradizione Pokémon. Oltre a esplorare paesaggi naturali incontaminati, i giocatori potranno probabilmente visitare piccoli villaggi e centri abitati. Sarà possibile osservare i Pokémon nei loro habitat naturali, ma anche di catturarli semplicemente avvicinandosi di soppiatto e lanciandogli contro una Pokéball. La componente grafica può ricordare un po’ il noto The Legend Of Zelda: Breath Of the Wild, per via dei paesaggi sconfinati e dai colori pastello.

Ricordiamo che Leggende Pokémon: Arceus sarà lanciato il 28 gennaio 2022 in esclusiva per Nintendo Switch. Nella nostra recensione abbiamo affermato che: «Leggende Pokémon: Arceus è un titolo mastodontico, difficile da valutare; si prefigge tanti obiettivi, molti dei quali vengono raggiunti, mentre altri si scontrano con i suoi evidenti limiti, tra cui l’arretratezza tecnica ed un sistema di quest fin troppo basilare. A fronte di questo, però, il gioco ci ha divertiti per tutta la sua durata; le novità introdotte da Game Freak nel sistema di cattura e di combattimento funzionano, ed il titolo fa dimenticare in fretta la mancanza di idee dei precedenti capitoli della saga principale». Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.