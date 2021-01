League of Legends: gadget, felpe e non solo su EMP!

Il noto store online EMP offre un vastissimo catalogo di articoli, che include giacche, cappotti, felpe, maglioni ed accessori anche su licenza e dedicati a famosi brand di musica, film, serie TV e gaming. Tra questi troviamo anche il popolarissimo League Of Legends, MOBA sviluppato e pubblicato da Riot Games per Windows, macOS e Android che ha raccolto un’enorme fanbase. EMP propone tantissimi prodotti realizzati con la licenza ufficiale che possono essere un valido regalo per sé stessi o qualcuno che conosciamo.

Inoltre, vi segnaliamo che alcuni dei prodotti in vendita partecipano anche alla promozione 3×2 che, fino a venerdì, vi permette di acquistare tre capi d’abbigliamento ottenendo in omaggio quello meno costoso. Tra questi, ad esempio, è presente la felpa con cappuccio dedicata a Yasuo, molto belle a colorata, realizzata al 70% in cotone e 30% in poliestere con una vestibilità regular, e la giacca di mezza stagione League Of Legends in stile biker, con un fronte asimmetrico e il logo cucito sull’orlo.

Vasto è ancora il numero di magliette a disposizione, dedicate a personaggi come Darius, Rakam, Ekko, Ahri e tanti altri. Tutte le T-Shirt sono di lunghezza standard e con un taglio regular, scollo tondo e stampa frontale. Si tratta di prodotti di alta qualità realizzati al 100% in cotone. Gli appassionati di running ed attività sportiva all’aria aperta, invece, potrebbero trovare interessante le felpe da jogging, come quelle Ahri e Summoner, dotate di cappuccio, tasche e composte, così come le altre felpe, al 70% in cotone e 30% in poliestere.

Insomma, avete davvero l’imbarazzo della scelta, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione su EMP, così da dare uno sguardo approfondito all’enorme catalogo del portale. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti