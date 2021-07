Le prestazioni di un amato soulslike migliorano su console next-gen

Xbox ha da poco annunciato tramite i propri canali social che le prestazioni di un amato soulslike miglioreranno grazie alle console next-gen.

Stiamo parlando di Dark Souls III, l’ultimo capitolo della trilogia realizzata da From Software, che su Xbox Series X|S da adesso sfrutterà la feature FPS boost, che riesce a migliorare la fluidità dei videogiochi in retrocompatibilità.

FPS Boost è uno strumento particolarmente apprezzato dai fan, ma è stata un’altra caratteristica ad aver particolarmente colpito gli sviluppatori, dato che su PS5 è molto più complessa.

Si tratta in ogni caso di una feature di punta della console next-gen di Microsoft, anche se a volte si è reso necessario sacrificare la risoluzione per raggiungere risultati ottimali.

Dark Souls III adesso è supportato da FPS Boost su Xbox Series X|S.

Come segnalato nell’analisi di Digital Foundry, non è stato necessario raggiungere alcun compromesso per l’ottimizzazione di Dark Souls III, dato che non peggiora la risoluzione né la migliora.

La versione Xbox One di Dark Souls III presentava infatti un cap del framerate fissato a 30fps: tuttavia falliva spesso a raggiungerlo, portando dunque a prestazioni molto inconsistenti.

Se i giocatori sceglieranno invece di attivare FPS Boost, il limite sarà rimosso ed il titolo sarà in grado di girare fluidamente a 60fps praticamente costanti, sia su Xbox Series X che su Series S.

La risoluzione però, come già accennato, è rimasta fissa a 900p, nonostante le console next-gen sarebbero in grado di migliorarne l’output.

Grazie a questo aggiornamento, la versione Xbox di Dark Souls III riesce ad eguagliare le prestazioni della controparte su PS5, che riusciva già a girare a 60 frame costanti dopo una patch rilasciata su PS4 Pro.

Si tratta dunque di un’ottima occasione per gli utenti della console Microsoft di recuperare uno dei titoli soulslike più apprezzati di sempre.

Il terzo capitolo della trilogia sa essere molto punitivo nei confronti dei suoi giocatori, come accaduto ad un utente che ha provato a «tagliare la corda».

Allo stesso tempo, consente una grande libertà di gameplay ai propri utenti: un fan è riuscito a scoprire come uccidere un boss con la sua stessa arma.

Gli appassionati continuano però a mettersi alla prova anche sul primo Dark Souls: una streamer è riuscita a sconfiggere i boss più difficili del gioco rotolando.