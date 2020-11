Le offerte Unieuro per il Cyber Monday

La nota catena Unieuro continua anche oggi la promozione “Change Black Friday” con le ultime offerte in occasione del Cyber Monday che consentono di acquistare un gran numero di prodotti a prezzo scontato, anche a tasso zero in dieci rate.

Ad esempio, troviamo Nintendo Switch a 299,99€, la console ideale per chi viaggia o è sempre in movimento, ma anche per chi ama starsene seduto o steso sul divano di casa in tutta comodità. La macchina consente di giocare in tre modalità distinte: TV, ideale per divertirsi in casa con amici e familiari; da tavolo, che, grazie allo stand integrato, consente di giocare in modalità cooperativa o competitiva sfruttando lo schermo della console dando un Joy-Con ad un amico, ed infine portatile, che permette di godere dell’esperienza di una console da casa ovunque andiate.

Trattandosi del modello 2019, Nintendo Switch è dotato di una maggiore durata rispetto all’edizione originale, consentendovi di giocare più a lungo lontani da una presa di corrente. Nella confezione è incluso un Joy-Con destro e uno sinistro.

Continuiamo con la smart TV LG OLED65BX6LA.API, che permette di godersi appieno qualsiasi titolo in commercio, sia attuale che futuro, grazie ad uno splendido pannello OLED con pixel auto illuminanti in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici. Il TV è dotato del moderno sistema operativo WebOS che offre numerose app preinstallate ed un ampio store che soddisferà le esigenze multimediali di qualsiasi utente.

Questa incredibile TV offre inoltre quattro ingressi HDMI 2.1 che supportano le tecnologie VRR, ALLM e G-Sync, oltre a quelle HDR, HDR10, Dolby Vision e HLG. L’input lag è molto basso, attestandosi sui 13 ms in modalità 60 Hz e soli 6 ms a 120 Hz. In quest’ultimo caso, inoltre, l’alto refresh rate consente di ridurre in maniera sensibile la sfocatura dell’immagine, regalandovi una nitidezza ineccepibile in ogni situazione.

