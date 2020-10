Dopo mesi di attesa, il Prime Day è finalmente tra noi e porta con sé un gran numero di offerte imperdibili per quanto riguarda il reparto notebook. A partire da ora, e sino alla chiusura della giornata del 14 ottobre, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Noi di Spaziogames abbiamo raccolto per voi le migliori offerte del Prime Day relative ai notebook in questo articolo. Ad esempio, per 1.099€ potrete portarvi a casa l’ottimo Microsoft Surface Laptop 3 da 13.5″, equipaggiato con un processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di SSD. Il dispositivo è dotato di un design leggero e sottile che vi consentirà di portarlo con voi anche per tutto il giorno senza problemi.

La fotocamera con supporto a Windows Hello che garantisce un accesso istantaneo e sicuro al computer e la dotazione porte (che comprende una USB-A, una USB-C, un jack da 3,5mm e una porta Surface Connect) completano il quadro di un davvero ottimo che, in ogni caso, è comunque solo uno di quelli proposti da Amazon per questo suo eccitante Prime Day 2020! Se avete sempre desiderato comparare il noto portatile prodotto direttamente da Microsoft e quindi ottimizzato al massimo per sfruttare le potenzialità del sistema operativo Windows 10, questo è proprio il momento giusto.

Le migliori offerte del Prime Day 2020 sui notebook