Le migliori offerte del Prime Day 2020 su giochi e console Xbox

Il Prime Day continua anche oggi portando con sé un gran numero di offerte imperdibili per quanto riguarda videogiochi e console Xbox. Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Noi di Spaziogames abbiamo raccolto per voi le migliori offerte del Prime Day sui videogiochi e console Xbox in questo articolo. Ad esempio, per soli 29,99€ potete portarvi a casa Doom Eternal, seguito del reboot della serie del 2016, che ci mette ancora una volta nei panni del Doom Slayer contro orde demoni che ora hanno infestato la Terra. Basato sul motore grafico idTech 7 e arricchito da una colonna sonora dal ritmo incalzante composta da Mick Gordon, il titolo è uno sparatutto di pregevole fattura che mette a disposizione del giocatore chicche come un lanciafiamme da spalla e la lama Doom retrattile da polso. Come abbiamo anche affermato nella nostra recensione, «gli amanti della serie rimarranno letteralmente estasiati da cosa Id software è riuscita a fare con Doom Eternal, che setta nuovi standard per il genere pur rimanendo ancorato con forza all’impostazione vecchia scuola. Nel momento in cui padroneggerete alla perfezione tutte le grandi possibilità offerte dal sistema di gioco, vi renderete conto di quanto questo seguito sappia essere tecnico e non vi perdoni nulla.»

Piuttosto interessante anche lo sconto sul recente Star Wars Squadrons, proposto a soli 24,99€, che offre un sistema di personalizzazione dei mezzi spaziali (dalla cabina di pilotaggio, sino agli esterni della nave) ed una ricca una campagna per giocatore singolo.

Amazon Prime Day 2020: Migliori offerte su giochi e console Xbox

