Le migliori offerte del Prime Day 2020 su Blu-ray e DVD

Il Prime Day 2020 di Amazon entra nelle battute finali e dopo avervi proposto un numero di offerte davvero incredibile è ora il turno di una valanga di sconti sui maggiori film e serie TV in Blu-ray e DVD! Parliamo di un gran numero di show televisivi e capolavori senza tempo apparsi sul grande schermo, proposti in forte sconto solo per la giornata di oggi, 14 ottobre (quindi, affrettatevi!).

Partiamo dalla saga completa de Il Signore degli Anelli, il capolavoro fantasy di Peter Jackson, in 6 Blu-ray e 9 DVD proposti al prezzo davvero molto scontato di 31,99€ contro i 59,99€ del prezzo di listino. Imperdibile anche il DC Comics Boxset 7 Film anche in 4K, contenente film come Shazam, Aquaman, Justice League e Wonder Woman, proposto al prezzo davvero pazzesco di soli 37,99€ contro i 119,99€ del costo originale.

A seguire, i film di Silent Hill in Blu-ray a soli 10,39€ contro i 12,99€ del prezzo base, seguito dal vincitore del Premio Oscar Bohemian Rhapsody al prezzo di 7,99€ contro i 9,99€ base. Proseguiamo con il film in CGI Final Fantasy VII – Advent Children a soli 7,99€, il box set da ben 22 DVD di Star Trek: The Original Series – Collezione Completa Stagioni 1-3, a 39,99€ contro i 49,36€ base, il primo e leggendario Alien in Blu-ray a soli 9,95€, la trilogia originale di Predator in BR a 15,99€ contro i 17,41€ base e infine la prima stagione di Fear The Walking Dead a soli 14,99€ contro i 16,80€ del prezzo originale.

