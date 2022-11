Il Black Friday 2022 è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 25 novembre, Amazon ha ben pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 28 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli! Sin dalla mezzanotte di venerdì 18 novembre abbiamo cominciato a offrirvi alcune notizie dedicate ad offerte specifiche, come è il caso delle proposte in sconto che Amazon sta dedicando alle cuffie!

Di seguito vi offriamo una nostra selezione di cuffie in offerta per questo Black Friday 2022 e vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le migliori cuffie in sconto per il Black Friday

Philips Fidelio X2HR/00 | -38%

Le cuffie Philips Fidelio X2HR/00 sono equipaggiate con corposo driver da 50 mm per fornire toni bassi e ben bilanciati, tono medi trasparenti e tono alti senza sbavature. I cuscinetti deluxe delle cuffie sovraurali Philips Fidelio X2HR/00 in schiuma memory sono stati progettati per offrire un comfort di vestibilità duraturo e prestazioni audio ottimizzate. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il titolo a soli 94,99€, con uno sconto del 68%.

Sony WH-1000XM4 | -40%

Le cuffie Sony WH-1000XM4 offrono un audio di qualità eccezionale, grazie al supporto al formato Hi-Res Audio e all’ottimizzazione dei file musicali compressi tramite la nuova tecnologia DSEE Extreme. I materiali e le tecnologie esclusive Sony garantiscono un suono nitido, uniforme e naturale. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il titolo a soli 229€, con uno sconto del 40%.

Sennheiser HD 450SE | -60%

Le cuffie wireless Sennheiser HD 450SE offrono un suono di qualità superiore con profondi bassi dinamici. Grazie al supporto di tecnologie come AAC e AptX, anche se il segnale viene trasmesso via wireless potrà godere di una compressione minima e, con AptX Low Latency, anche di una latenza ridotta per mantenere una perfetta sincronia quando, ad esempio, si guardano dei video. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il titolo a soli 79,99€, con uno sconto del 60%.

Bose Quietcomfort | -43%

Gli auricolari wireless Bose Quietcomfort sono dotate di un’esclusiva architettura acustica che dà più vita alla musica, ai podcast e ai video, mentre la tecnologia Active EQ con ottimizzazione in base al volume assicura un audio nitido e bilanciato a qualsiasi livello. Gli auricolari Bose Quietcomfort sono anche equipaggiato con una tecnologia di riduzione del rumore e della modalità Aware per ascoltare l’ambiente circostante. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il titolo a soli 159,99€, con uno sconto del 43%.