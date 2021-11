Le micro SD coloratissime di Switch sono belle, con il 65% di sconto sono anche meglio!

Il digital delivery è diventato un elemento fondamentale nella vita dei videogiocatori, e soprattutto per le console portatili (o per gli smartphone da gaming) questo significa doversi dotare di micro SD capaci di contenere una valanga di giochi diversi. Su Nintendo Switch c’è un piccolo vantaggio, perché SanDisk ha prodotto delle micro SD personalizzate e coloratissime. Grazie alle offerte dell’Early Black Friday di Amazon potete comprarle anche con il 65% di sconto, per esempio il taglio da 256GB.

Sono vari i formati disponibili, e li trovate tutti in offerta per quanto riguarda le versioni personalizzate di SanDisk. Da 64GB a 512GB, queste micro SD hanno un colore differente e, stampate sopra, ci sono delle figure che rappresentano varie icone dei mondi Nintendo più famosi.

Queste micro SD sono microSDXC UHS-I, come quella da 256GB per esempio, sono estremamente affidabili e perfette sia per caricare i vostri giochi salvati in velocità e sicurezza, come per contenere dati di qualsiasi tipo perché, ovviamente si possono usare con ogni tipo di device che supporta le micro SD come memoria aggiuntiva.

Ognuno dei tagli proposti da SanDisk è in offerta su Amazon, ma quella che vi consigliamo di tenere d’occhio è la micro SD gialla da 256GB, perché in rapporto è quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo rispetto alle altre, relativamente anche alla sua capacità. Coloratissima, con la stella in bella vista che renderà invincibile la vostra console (più o meno), potete acquistarla per €35,49 al posto dei €99,99 di sempre, con un clamoroso sconto del 65% sul prezzo di listino.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon