Custodie per Nintendo Switch | Le migliori del 2023

Nintendo da sempre ci ha abituati a una certa cura per ogni suo singolo prodotto, che sia software o hardware. Ogni console è sempre stata accompagnata da diversi accessori creati per semplificare la vita all’utente, discorso che vale soprattutto per le portatili di Nintendo. Le console portatili infatti hanno sempre avuto bisogno di diversi accessori, essendo spesso nostre compagne di viaggio, e l’accessorio per antonomasia è la custodia. Sin dai tempi del primo Game Boy, Nintendo ha sempre realizzato delle custodie per ogni sua portatile in modo da poterle portare ovunque in sicurezza. Anche Nintendo Switch, l’ibrida della casa di Kyoto, ha una serie di custodie realizzate per portarla in giro con stile.

Al momento esistono custodie specifiche per tutte e tre le versioni di Nintendo Switch: dopo l'uscita della versione della console con lo schermo OLED infatti, sono arrivate nuove tipologie di custodie pensate appositamente per questa variante. Ci sono poi diversi tipi di custodie, pensate per scopi diversi a seconda dell'uso quotidiano che ognuno di noi fa della propria Switch. Per i viaggi brevi ad esempio basterà una custodia semplice e robusta per essere sicuri di attutire i possibili urti, in caso di viaggio più lunghi allora converrà pensare anche alla possibilità di portarsi dietro svariati accessori per la console, come Joy-Con Extra e la dock per attaccarla al televisore.

Nel nostro ultimo aggiornamento abbiamo sostituito la custodia da viaggio compatta e leggera dedicata a Zelda: Breath of the Wild, con una simile di PowerA, stavolta però a tema Super Mario, perché questa non era più disponibile. Vediamo dunque quali sono le migliori custodie per Nintendo Switch che possono fare al caso vostro.

Le migliori custodie per Nintendo Switch

Custodia Nintendo Switch Heystop

Neutra e funzionale

Una custodia semplice e funzionale, dotata di molti accessori per proteggere al meglio schermo e Joy-Con da qualsiasi danno. La custodia Heystop è dotata di un guscio resistente con all’interno un tessuto in microfibra morbido e delle cinghie per tenere ferma la console. L’oggetto dispone anche di 10 tasche per le cartucce e una tasca interna per altri accessori, come cavi e carte da gioco. Questa custodia comprende anche delle pellicole protettive e una cover trasparente, 2 grip cover e delle protezioni per gli stick del Joy-Con. L’ideale per chi vuole una cover semplice e funzionale.

Valigetta da viaggio per Nintendo Switch

per gli spostamenti più lunghi

Questa custodia è una vera e propria valigetta in cui potrete inserire qualsiasi accessorio vi servirà per la vostra Nintendo Switch. Questa valigetta iVoler è l’ideale nel caso di un lungo viaggio in cui dovrete portarvi dietro tutti i cavi e accessori della vostra console Nintendo. Oltre allo spazio per l’alimentatore, il dock, il cavo HDMI e i Joy-Con, c’è anche lo spazio per portarsi dietro un Pro Controller, inoltre ci sono ben 18 scompartimenti per le cartucce. Questa è inoltre compatibile anche con la nuova Switch OLED. Forse questa speciale custodia sacrificherà la comodità per via delle dimensioni importanti, ma se state per partire per un viaggio in cui soggiornerete lontano da casa per lungo tempo e volete tutti i comfort che può offrirvi la console Nintendo, allora è sicuramente l’ideale per portarsela appresso.

Custodia da viaggio Nintendo Switch Orzly

Semplice ed economica

Se volete una custodia semplice ma efficace a un prezzo abbordabile, allora una delle migliori è quella di Orzly. Questa custodia permette di portarsi appresso la console insieme a due set di Joy-Con. La tasca interna permette di portarsi appresso anche i cavi della console e sei cartucce di gioco, oltre che diversi piccoli accessori. Il guscio garantisce che la console sia ben protetta da urti esterni e la morbidezza del materiale interno previene il rischio di graffi. Questa custodia inoltre è compatibile sia con la versione normale della Switch che con la sua nuova versione OLED.

Custodia da viaggio di Super Mario di PowerA

Per i fan dell'idraulico di Nintendo

Per tutti gli amanti di Super Mario, magari ancora freschi della visione del nuovo film, arriva una serie di custodie di PowerA con diversi design legati agli iconici personaggi della serie più importante di Nintendo. Questa custodia è in grado di adattarsi a qualsiasi tipologia di Switch, che sia normale, lite o la OLED. Il guscio esterno è molto robusto e garantisce protezione contro urti e cadute, mentre all’interno troviamo una tasca con rete per portare vari accessori come cavi di vario tipo e anche i Joy-Con, inoltre sono presenti 9 scomparti per le cartucce, così da avere sempre con sé i propri giochi preferiti. Le dimensioni sono molto compatte e anche il peso è ridotto, così da potersi portare dietro la propria Switch, protetta da questa custodia, ovunque.

Custodia Hori per Switch Lite

La custodia compatta e semplice da trasportare

Se volete una custodia semplice da portarsi appresso, ma che garantisce un’adeguata protezione per la vostra Switch Lite, allora potete prendere in considerazione la custodia creata da Hori su licenza ufficiale Nintendo. La custodia Hori per Nintendo Switch Lite è compatta, ma allo stesso tempo resistente. Dotata di un design semplice, ma efficace con il logo di Switch impresso all’esterno e colori vivaci all’interno. La custodia ha anche uno spazio che può contenere fino a 10 cartucce dei giochi Nintendo Switch, e una tasca a rete che permette di contenere diversi accessori.

Come scegliere le migliori custodie per Nintendo Switch

La scelta di una custodia per Nintendo Switch può dipendere da vari fattori, che possono andare dalla semplice estetica a una questione di praticità. Se ad esempio scegliere la custodia griffata Super Mario o Zelda dipenderà prevalentemente dal gusto personale, per il lato pratico dipenderà molto dal modo di utilizzarla, da cui dipenderà anche la scelta delle dimensioni e degli accessori.

Ad esempio se la custodia si utilizzerà per portarsi dietro la Switch per brevi tratti ogni giorno, magari andando a scuola o in università, non ci sarà bisogno di una custodia molto grande con lo spazio anche per diversi accessori. Se invece si è molto più propensi a intraprendere lunghi viaggi e soggiorni fuori casa, allora converrà avere anche tutto il necessario per poter giocare comodamente in qualsiasi luogo. Vediamo dunque alcuni consigli su come scegliere una buona custodia per Nintendo Switch che fa al caso vostro.

Metodo d’utilizzo e dimensioni

Questi due punti sono strettamente correlati. Facendo sempre riferimento ai due esempi precedenti relativi ai viaggi brevi e a quelli più lunghi, si potrà decidere quale custodia conviene acquistare. Nel caso di viaggi brevi, come può essere un’ora in treno o sui bus per andare in università o a lavoro, allora basterà anche una semplice custodia che ha spazio per contenere la console e magari qualche comparto per le cartucce, dato che poi potrete comodamente ricaricare la batteria a casa.

Se invece vi troverete a fare spesso viaggi di lavoro o se volete portarvi la Switch in vacanza, allora dovrete considerare l’opzione di portarvi una custodia più spaziosa. Potrebbe servirne una delle dimensioni di una valigetta magari, così da avere la possibilità di metterci dentro anche il dock e qualche Joy-Con extra, in questo modo si potrà essere liberi di giocare sia in modalità portatile che sul televisore con i vostri amici o con la vostra famiglia.

Spazio per gli accessori

Ogni custodia di Switch ha sempre al suo interno degli spazi dedicati agli accessori o alle cartucce della console. Quelle più leggere avranno un piccolo spazio per inserire alcune cartucce dei vostri giochi preferiti, altri vi permetteranno di portare dietro un paio di Joy-Con extra, mentre quelle più voluminose vi permetteranno di portare anche il dock e tutti i cavi per collegare la console alla televisione.

Ovviamente bisognerà anche tenere conto del vostro modello di Nintendo Switch, infatti esistono custodie pensate appositamente per la versione Lite, normale o OLED della console con lo spazio per i relativi accessori.

Robustezza

Un altro elemento da tenere da conto è la robustezza della custodia. Ne esistono infatti diverse con il guscio rigido per attutire meglio i colpi e proteggere la console all’interno, ideali se bisogna inserire la Switch in una valigia durante un viaggio in aereo o in treno dove c’è il rischio di sballottare il proprio bagaglio.

Altri tipi di custodie invece preferiscono organizzare al meglio gli spazi e avvolgere la console e gli accessori in scompartimenti che li fissano in modo che non si muovano troppo avvolgendoli in tessuto morbido e resistente. Anche in questo caso la scelta dipenderà molto dai rischi che la vostra Switch affronterà durante i vostri spostamenti, stando attenti a non sottovalutarli mai per il bene della vostra amata console.