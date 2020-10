Le corse minimali di Star Drift Evolution sfrecciano da oggi

Se state cercando un gioco di corse che non si prenda troppo sul serio inseguendo la simulazione a tutti i costi, Star Drift Evolution potrebbe essere quello che fa per voi. Questo titolo top-down in terza persona è incentrato sulle derapate e propone una direzione artistica stilizzata, sia nei modelli delle automobili che nella realizzazione dei tracciati, sfidandovi a diventare i signori del drifting.

Star Drift Evolution propone un'esperienza di guida che punta sulla derapata

Nato come Star Drift, che avevamo recensito tempo addietro sulle nostre pagine, Star Drift Evolution è il frutto di ulteriori due anni di lavoro, con un gameplay rifinito e migliorato per risultare più divertente per gli appassionati.

Al suo interno troverete oltre trenta automobili che si differenzieranno per potenza, velocità, accelerazione e grip, con tanto di livree personalizzabili – per farvi sbizzarrire con la fantasia e farvi esprimere al meglio i vostri gusti.

Inoltre, è inclusa una campagna in cui affronterete l’intelligenza artificiale e oltre sessanta tracciati, con obiettivi da raggiungere che rappresenteranno sfide di difficoltà crescente. Sono anche incluse delle leaderboard che vi permetteranno di misurare la vostra abilità con i tempi fatti registrare dagli altri giocatori.

Tra le altre modalità segnaliamo anche la presenza del multiplayer online P2P, oltre allo split-screen in locale fino a quattro giocatori, per sfidare anche i vostri amici.

Sviluppato da Catze e musicato tra gli altri da Kenobit e Bisboch, Star Drift Evolution in accesso anticipato è previsto per le ore 18.00 del 30 ottobre, quindi se siete interessati manca poco a toccare il gioco con mano.