La strana legge cinese che cambia i nomi dei videogiochi

Dead Cells è appena arrivato in Cina su dispositivi mobile, e anche da quelle parti punta a replicare l’enorme successo registrato in Occidente.

Il gioco, per chi non lo conoscesse, è un action platform roguelike realizzato dallo studio indipendente francese Twin Motion.

Come previsto dalla legge cinese, è pubblicato nella nazione asiatica da una realtà locale, in questo caso Bilibili, publisher di un altro grande successo – Fate/Grand Order di Aniplex (Sony).

Il debutto è stato molto positivo, e lo ha visto piazzarsi al primo posto nella classifica dei giochi a pagamento (costa poco meno di 5 euro) su iOS.

Dead Cells, the roguelike action platformer from Motion Twin, launched on mobile in China today.

The game is published by Bilibili, which is also the publisher of Fate/Grand Order in China

The game, which is available at 30 RMB ($4.70), debuted at #1 on the iOS game paid chart pic.twitter.com/tD1y3hcEDA

