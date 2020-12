La vicenda (imbarazzante) del soldato degradato per colpa di PS5

PS5 è disponibile dallo scorso mese di novembre sia in America che in Europa, generando un’onda di entusiasmo realmente sorprendente, al punto che le scorte della console sembrano essersi esaurite nel giro di una manciata di giorni.

Ora, però, dagli Stati Uniti d’America è arrivata una storia abbastanza singolare e a tratti davvero imbarazzante (via Task and Purpose).

Un soldato della Space Force, reparto speciale dedicato alle operazioni spaziali degli USA, è stato degradato (da Senior Airman a Airman 1st Class) per essere arrivato in ritardo dopo aver cercato per diverse ore di mettere mano a una PlayStation 5 sui vari negozi online.

Il militare, membro di una delle cinque forze armate degli USA, si è infatti presentato con trenta minuti di ritardo a un importante allenamento, cosa questa che non è passata inosservata agli occhi dei suoi superiori.

L’uomo, però, sembra aver preso piuttosto bene la “ramanzina” del suo superiore, rispondendo che “si vive una volta sola, PlayStation 5 è più importante di una lettera di richiamo“.

Ecco la nota ufficiale dell’Air Force pubblicata poche ore dopo sui social:

Sei arrivato tardi a lavoro e hai insinuato al tuo supervisore che comprare una PlayStation per te è più importante delle conseguenze delle tue azioni, le quali sono molto lontane dalla professionalità che ci aspettiamo da te in quanto membro delle forze armate.

Arrivati a questo punto, siamo curiosi di sapere a quale gioco si è dedicato l’impavido soldato subito dopo aver messo mano alla sua tanto agognata PS5.

PS5 è disponibile in Europa a partire dal 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico e una seconda Only Digital in grado di leggere solo i giochi scaricati in formato digitale.