La serie TV di The Last of Us conferma due personaggi chiave

The Last of Us diventerà nei prossimi mesi una serie TV, attesa nei primi mesi del prossimo anno, il cui cast si arricchisce ora di due nuovi ingressi di un certo peso.

Il gioco originale (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante) diventerà infatti una serie con attori in carne e ossa, la quale promette di essere davvero molto fedele al materiale d’origine.

Di recente, l’attrice Bella Ramsey ha infatti rivelato che i fan del videogioco sviluppato da Naughty Dog adoreranno lo show di HBO.

Ora, come riportato da The Gamer, sono appena stati resi noti i nomi di due attori che andranno a vestire i panni di due personaggi chiave.

Attenzione: da ora seguono spoiler sui personaggi della storia di The Last of Us. Proseguite solo ed esclusivamente se siete a conoscenza degli eventi del titolo originale.

In queste ore è stata infatti confermata la presenza di Henry e Sam nella serie, visto che sono anche stati resi noti i nomi per entrambi i ruoli.

Secondo quanto riportato da IGN US, Lamar Johnson interpreterà il più anziano Henry mentre Keivonn Woodard sarà il giovane Sam.

I fan del gioco ricorderanno Henry e Sam come i due fratelli in fuga da Pittsburgh da un gruppo di spietati cacciatori. I due si alleano con Ellie e Joel per sconfiggere i loro nemici, sebbene il destino non giocherà a loro favore.

Non è chiaro se gli eventi della serie TV seguiranno pedissequamente quelli del gioco originale, sebbene la cosa appare molto probabile.

Com’è noto, molte delle sequenze chiave del gioco verranno replicate anche nello show, cosa questa che farà la gioia dei fan più esigenti.

