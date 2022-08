Resident Evil Netflix cancellato, Wesker lancia una frecciatina agli hater

Netflix ha da poco detto no a una seconda stagione del suo show live action dedicato a Resident Evil, soprattutto per via di un livello qualitativo generale tendente al ribasso.

Nonostante il successo di giochi come Resident Evil Village la serie non ha messo d'accordo critica e pubblico.

Anche nella nostra recensione dello show vi abbiamo infatti spiegato perché si tratta di un disastro sia per i fan storici che per i semplici curiosi.

Ora, archiviata l’idea di un’eventuale seconda stagione, è uno dei membri più importanti del cast a dire la sua circa la cancellazione della serie.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, nel corso del fine settimana l’attore Lance Reddick è intervenuto su Twitter per commentare il triste sviluppo della sua serie.

«Come tutti voi ormai saprete, lo show Resident Evil su Netflix è stato cancellato», ha dichiarato Reddick in un video messaggio.

«Nonostante gli hater e i troll, voglio ringraziare in modo speciale tutti i fan che hanno guardato lo show e che hanno capito cosa stavamo facendo, e che ci sono piaciuti molto, perché siete davvero tanti».

L’attore ha poi ringraziato la produzione e il team esecutivo dello show, oltre ai suoi co-protagonisti. Un gran numero di fan di Reddick ha risposto dicendo di aver apprezzato la sua interpretazione, ma che la serie di Resident Evil ha lasciato molto a desiderare.

Lo show ha infatti ottenuto solo il 55% su Rotten Tomatoes, sebbene gli spettatori sono stati più severi dei critici, assegnando un punteggio del 27%.

Restando in tema, i fan si sono dovuti di recente anche confrontare con un nuovo film, intitolato Resident Evil: Welcome to Raccoon City, che a suo modo (e nonostante le storture) è riuscito a portare a casa un risultato almeno dignitoso.