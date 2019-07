La nuova Xbox con xCloud ancora in sviluppo nonostante Scarlett, secondo una fonte

Negli scorsi mesi, abbiamo sentito parlare con insistenza di un progetto dalla doppia identità per il futuro di Xbox: quello che sarebbe passato da una console tradizionale, battezzata Xbox Scarlett, e quello che sarebbe invece passato per xCloud, la tecnologia di gaming in cloud che sta venendo sviluppata dal gigante di Redmond dell’elettronica.

Secondo Brad Sams, bene informato del mondo Microsoft per Thurrott, il fatto che la compagnia abbia confermato l’esistenza della “tradizionale” Scarlett non significa che il progetto di una console che punti il cloud, della quale invece all’E3 non si è parlato, sia stato mandato in soffitta.

Secondo Sams e le fonti a sua disposizione, anzi, Phil Spencer e i suoi stanno ancora «sviluppando attivamente» quest’idea, che però non ha una finestra d’uscita. L’idea dietro questa console è quella di un dispositivo con latenza ridotta che si affidi a xCloud per rendere realtà l’ambiente di gioco.

Si tratterebbe di un concetto simile a quello di Google Stadia, con la differenza che questa Xbox avrebbe un corpo fisico preposto ad alcune funzioni: il movimento dei personaggi, ad esempio, sarebbe affidato all’hardware interno della piattaforma (proprio con l’intento di tagliare la latenza il più possibile), mentre il resto dei calcoli passerebbero per il cloud.

L’offerta di Microsoft, se tutto questo venisse confermato, proporrebbe così una console tradizionale high-end che punta agli 8K e ai 120 fps, come dichiarato dalla stessa compagnia, e su una console sensibilmente più economica, affidata alla potenza di xCloud.

Attendiamo ovviamente di saperne così e, fino a quando non sarà Phil Spencer a pronunciarsi, vi raccomandiamo di trattare queste informazioni come voci di corridoio.

Fonte: GameReactor.eu